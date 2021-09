Hvis du har et mobilt diskotek, så er det mest oplagt at lede efter et monteret følgespot, så du ikke skal bruge tid på at styre dem manuelt. Sidder du derimod og skal finde spots, der kan lyse et teaterstykke op, så er det klart mest oplagt at købe manuelle spots, da der ikke er nogen rytme eller andet, som spottet kan følge.

Som sagt er hensigten med dette indlæg at hjælpe dig med at købe nyt følgespots til din fest, der fungerer bedst for dig. Der findes forskellige slags følgespots på markedet. Ikke alle er designet til natklubber, men de er perfekte til hjemmefester, firmaarrangementer eller endda kirker. Hvis du læser dette, er det sandsynligvis fordi du skal købe lys til din hjemmefest. I dette tilfælde anbefalede vi monterede følgesteder, fordi de er billigste og lette at bruge (du behøver ikke at bære den med hænderne). De andre typer følgepunkter som håndholdte bør bruges af avancerede brugere, hvor lyset spiller en helt central rolle.

Hovedfunktionen for følgepunkter er at levere skarpt lys, som følger rytmen fra højttaleren, performeren eller anden aktivitet på scenen. Bortset fra dette kan du også bruge dem til at give fokus og fremhæve bestemte objekter eller artister. Lysstråle bevæger sig i overensstemmelse med det, du vil vise, så det er ekstremt vigtigt for installatøren at konfigurere udstyret korrekt.