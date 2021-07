I denne anmeldelse er du blevet præsenteret for fem udgaver af instrumentet i høj kvalitet, der er oplagte til begynderen eller den letøvede.

Mærkerne er et anerkendte, der leverer kvalitetsinstrumenter, der i deres klang og kvalitet langt overgår forventningerne. Prisen er rigtig god, og du får meget for dine penge, hvis du vælger en af de tre udvalgte udgaver i denne anmeldelse.

Som nybegynder kan særligt alten og tenoren anbefales, da de er lette at lære grundteknikkerne på. Herefter kan du prøve kræfter med den lysere udgave: sopranen.

Til børn er alten et godt valg, da størrelsen gør den let at håndtere.

Fordele & Ulemper

Fordele:

Saxofonen har en fantastisk og letgenkendelig klang

Alt og tenor er gode som begynderinstrumenter

Et robust instrument, der kan holde i mange år

Mange muligheder indenfor alle musikgenrer

Ulemper:

Det kræver øvelse, før instrumentet kommer til sin ret

Sopran og andre størrelser er sværere at spille på

Saxofon til begyndere

Som nybegynder anbefales det, at du afprøver kræfter med alten, fordi både størrelse og lyd er god til dem, der skal lære at spille på instrumentet – såvel børn og voksne. Det er en god ide at lære grundteknikkerne til instrumentet på en alt, fordi størrelsen gør den let at håndtere.

Herefter kan du let tage dine lærte teknikker med dig og afprøve dem på nogle af de andre størrelser. Hvis du skal lære at spille saxofon som voksen, kan du også vælge tenoren, da den også passer godt i størrelsen og er let at lære grundteknikkerne med.

Instrumentet kan bruges til mange forskellige musikgenrer, og selvom de fleste forbinder den med jazz, så bruges den også i den mere klassiske orkestermusik. Instrumentet kan både bruges til at frembringe en ren og enkel klang uden ekstra personlig støj. I den klassiske verden er det ofte denne måde, instrumentet spilles. Indenfor rytmisk musik dyrker man dog den mere personlige lyd, der kommer ved at tilføre en del mere luft og støj i klangen.

Tenor saxofon vs. andre saxofoner

Lyden i en tenor foretrækkes af mange fremfor alten, da tonelejet er dybere og har en varmere klang. Det er derfor også et godt begynderinstrument til den voksne, der vil lære at frembringe den karakteristiske lyd.

Fordi både alten og tenoren har den meget letgenkendelige facon, kan de også indimellem forveksles. Dog har tenorens hals, den øverste del af hvor mundstykket er, en større bue.