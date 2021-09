Jeg vil nødig være uskarp på den her del. Det er ikke bare svært at programmere lys – det er vanvittig svært at programmere diskolys. For at programmere et diskolys skal du eksempelvis bruge en chip kaldet en PIC 20F2450, som kan være meget svære at finde. Men at vide, hvordan man programmerer det, kan være ganske nyttigt i programmeringen af andre mikrokontrollere, eller hvis du vil lære mere om den inverse firkantlov for lysintensitet.

Nogle sjove måder at programmere lys på er at få det til at bevæge sig med slagets hastighed! En anden måde at programmere diskolys på er ved at bruge en lysring. Du kan bruge en stribe lys i stedet, eller du kan tilføje forskellige farver til lysene.