Subwooferen er en tilføjelse til din højtaler, hvis du synes, du mangler lidt ekstra power på din bas. Det er en tilføjelse, der kan føles helt essentiel i hjemmebiografen, som og for lydentusiaster, mens dem, der blot nyder deres anlæg til hobbybrug, også har en smule glæde af det, blot for den underholdning, der kommer med at eksperimentere med ny teknologi.

En subwoofer er også essentiel i forbindelse med musikproduktion, så hvis det er her dine interesser ligger, så kan du med stor fordel også investere i en USB-mikrofon, så du kan optage din egen stemme i en god kvalitet.

Hvis du vil blive klogere på subwooferen og dens egenskaber, så kan du læse mere her, hvor du kan se tre subwoofer testvindere, samt blive klogere på forskellen på passive og aktive højtalere, og hvilken subwoofer, der passer til dit behov og dine ønsker.

Testvinder – RCF Sub 8003 aktiv subwoofer

En subwoofer, som du vil få stor glæde af, og som du kan være ganske sikker på, er af den helt rigtige kvalitet er denne RCF Sub 8003 aktiv subwoofer, der er blevet kåret som testvinder af eksperterne.

Fordele:

Er aktiv

Er på 18 tommer

Har en indbygget 2200 watt forstærker

Har en variation på mellem 35 Hz og 120 Hz

Ulemper:

Er ikke kompatibel med alle højtalere af forskellige tommer.

Dette er en 18 tommer subwoofer med indbygget 2200 watt forstærker og et lyd tryk på op til 135 dB. Derudover kan den spille en bas på mellem 35 Hz og 120 Hz, hvorfor du vil få stor variation i din lyd.

Subwooferen er en aktiv subwoofer, der har en særligt god varmeafledning grundet dens særlige aluminiumskonstruktion. Den har et ind- og udgangspanel, en indbygget DSP med forindstillinger, så du kan tilpasse RCFs aktive 2-vejs højtalere. Dermed er subwooferen kompatibel med aktive 12 tommers og 15 tommers højtalere i RCF live sound serien.

Den Billige – Thornton se15s subwoofer

Hvis du er interesseret i den helt gode lyd, men ikke så interesserede i at bruge alle din penge på en subwoofer, så er dette, det helt rigtige valg til dig. Til trods for den overkommelige pris, er den dog ikke så ringe igen.

Fordele:

Har et kraftigt output og en fyldig bas

Er optimal til høj musik

Er på 500 watt

Er kompatibel med en 15 tommer enhed

Ulemper:

Er passiv, hvilket ikke er fordelagtigt for alle.

Subwooferen har et kraftigt output og en fyldig bas, der gør den ideel til at spille høj musik på og dermed perfekt til værelset eller som en subwoofer, der tages med til fest. Subwooferen er en 15 tommer enhed på 500 watt, og den har et indbygget passivt delefilter.

Subwooferen er fremstillet i træ med et metalgitter, der beskytter højtaleren, så den kan transporteres uden bekymringer. Den er kompatibel med en lang række højtalere fra samme fabrikant, men også andre fabrikanter.

Til Begynderen – Yamaha dsx12 aktiv subwoofer

Hvis du er nybegynder og måske kun leger lidt med højtalere og lyd på hobbyniveau, så kan det være en stor fordel at begynde med begyndervenligt materiale. I så fald er det denne subwoofer, som du skal have fat i.

Fordele:

Er aktiv

Er kompakt og kraftfuld

Er en 12 tommer enhed

Ulemper:

Er ikke kompatibel med en lang række enheder.

Denne subwoofer er ideel til dig, der har været stor fan af Yamahas populære DXR og DSR serier af aktive højtalere, da den netop er bygget til at supplere disse typer højtalere. Den er kompakt, men meget kraftfuld, hvorfor den ikke fylder meget, men kan bruges både på værelset, men også til små fester, hvilket ofte er et plus for dig, der ønsker en subwoofer til hobbyniveau.

Subwooferen har en 12 tommer enhed, og den er fremstillet i træ, der danner et kraftigt trækabinet, hvilket er en del af det kompakte design.

Hvilken subwoofer skal jeg købe?

Når du skal ud og købe en subwoofer for første gang, så er det vigtigt at være meget klar i dine behov og ønsker. Du skal overveje, hvorfor du vil købe din subwoofer som det første: er det, fordi du vil have en tydeligere bas på dit værelse, spiller du for større forsamlinger, eller er det til din hjemmebiograf.

Herefter skal du overveje fordele og ulemper ved henholdsvis den aktive og den passive subwoofer, da dette er det første skridt mod at skære ned for dine muligheder.

Når først du har valgt denne, kan du begynde at kigge på fordele og ulemper ved de forskellige produkter. Dette er noget, som du skal vurdere ud fra dine behov og ønsker, samt de krav, som du har til din subwoofer. Når først du har disse, vil du automatisk begynde at have favoritter til de forskellige subwoofers, indtil du har nogle enkelte.

Når du først har de meget få subwoofers, så bliver du nødt til at blive mere grov, eller også så handler det om detaljerne. Hvis du står med flere meget forskellige subwoofers, skal du være mere klar i dine præferencer, men står du til gengæld med subwoofers, der er meget ens, så er en måske ikke bedre end en anden, og derfor kan du lige så godt overveje udseendet.

Hvad er en subwoofer?

Inden du køber en subwoofer, kan det måske være meget rart at vide helt præcist, hvad det er. Det er sjældent, du vil mærke et behov for at eje noget, som du ikke har nogen ide om, hvad gør, og derfor kan det være meget rart at vide det grundlæggende.

En subwoofer er en højtalerenhed, hvorigennem du udelukkende får de dybe toner. Ofte vil dette indebære tonerne, der er under 150 Hz, og altså er det ikke blot en højtaler. Det er nemlig en højtaler, der forbedrer lydbilledet i basområdet, og dermed får du en ekstra god oplevelse, når du spiller musik.

En anden måde at beskrive en subwoofer på, er en kasse, der står i hjørnet og sender dybe vibrationer gennem rummet. Det handler altså ikke blot om lyden, men også om at kunne mærke musikken, hvilket nogle foretrækker at kunne, når de hører deres yndlingssange.

Sidst er det også vigtigt at bemærke, at en subwoofer ikke blot gør lydoplevelsen bedre, når du hører musik. Den forbedrer også en oplevelse af en medrivende film og gør den mere intens, da du vil kunne mærke de dybe toner, når du ser filmen. På den måde vil du kunne leve dig helt ind i filmen og mørke alle detaljerne i lyden. Hvis du har en hjemmebiograf, kan du altså overveje, om det er en subwoofer, du mangler, når du sidder og ser din yndlingsfilm på storskærmen. Subwoofer til bilen er også noget, der er blevet meget populært inden for de seneste par år.

Af populære mærker for subwoofers finder du blandt andet Sonos Subwoofers, som er nogle af de mest eksklusive subwoofers du kan finde.

Hvordan tilslutter man en aktiv subwoofer?

Der findes to forskellige kategorier, når det kommer til subwoofers. Den mest populære, og den som mange foretrækker, er den aktive subwoofer, da det er fintunet til den enhed, som lige netop du anvender. Men hvordan tilslutter du denne aktive subwoofer, så du får den fintunede lyd, som du søgte, da du købte din subwoofer?

En aktiv subwoofer kræver en kabelforbindelse fra din enheds surround sound processor, forstærkerline eller modtageroutput. Denne opsætning kræver en stor del af strømbelastningen fra modtageren og tillader de egne forstærkere på modtageren at tænde diskanten og mellemhøjtalerne.

Fordele & Ulemper

Der findes både fordele og ulemper ved en aktiv højtaler, og nogle gange vil det være en præferencesag, hvorvidt det ene udligner det andet. I langt de fleste tilfælde vil fordelene gøre ulemperne næsten til helt ubetydelige, især hvis du blot ønsker en bedre lyd og ikke er en nørd for lyd.

Fordele:

Integreret forstærker

Er ikke afhængig af begrænsninger af den udvendige forstærker eller modtager

Er nem at bruge sammen med modtagerne

Er nem at tilslutte til en hjemmebiografmodtager

Forbedrer din dynamiske rækkevidde markant

Ulemper:

En subwoofer kan forværre den musikalske præstation

Mange subwoofere er dårligt konstruerede eller forkert sat op.

Subwoofer kabel

Noget af det, som du også skal være opmærksom på, når du køber din subwoofer, er at få det rigtige kabel med. Dette skyldes, at det i virkeligheden kan gøre en stor forskel, og når du først har brugt penge på en subwoofer, så er det ærgerligt, hvis lyden skal ødelægges af et dårligt kabel.

Subwoofer kablet skal forbinde din subwoofer med din modtager, dit anlæg eller dine aktive højtalere, hvorfor det skal være godt afskærmet, så det ikke opsamler brum og støj fra strømledninger.

Subwoofer kablet fås i mange forskellige kvaliteter og prisklasser, og disse to ting hænger selvfølgelig sammen, men som sagt, kan der være en forskel på lyden alt efter, hvor god en kvalitet dit kabel er i. Alle kabler leverer et godt resultat, men hvis lyd er en stor interesse, så får du mest glæde ud af et high-end kabel, som giver en ren og klar overførsel.

Udover kvaliteten, skal du også overveje længden af dit kabel, da denne også skal være rigtig – den skal nemlig passe til det rum, som subwooferen skal stå i. Kablerne fås i flere forskellige størrelser: 1 meter, 2 meter, 8 meter, 10 meter, 15 meter eller 20 meter. De kortere kabler er til dig, der har subwooferen på værelset og blot bruger den til egen fornøjelse, mens de længere selvfølgelig er til større lokaler, hvor du eventuelt har flere subwoofere, der skal fordeles i rummet og dermed længere væk fra modtageren.

Aktiv vs. passiv subwoofer

Subwoofers fås af to slags: aktive subwoofers og passive subwoofers. Hvad du foretrækker, det ved kun du, men hvis du står og ikke rigtigt kender forskellen på de to, så kan det være svært at vurdere, hvilken der passer bedst til dig og dit behov.

Den aktive subwoofer er den, som langt de fleste foretrækker, da den giver dig en fintunet lyd. Dette er den i stand til, da den arbejder sammen med din enhed og dermed fintunes til din enhed. Dermed opnår du en dybere bas, men også en hurtigere og mere præcis bas, end hvis du brugte en passiv subwoofer.

Dog er den passive subwoofer også set brugt, og der er nogle, der har enormt stor glæde ud af en passiv subwoofer, men det kræver blot en smule mere arbejde og finjustering hver gang. Hvis du ønsker en god lyd i den passive subwoofer, skal du nemlig finpudse lyden til rummet hver gang, så de to tinger stemmer overens og kan arbejde sammen om at kreere den helt rigtige lyd.

En aktiv subwoofer er kendetegnet ved, at den har en intern forstærker og dermed er uafhængig af strøm og kapacitet fra en anden enhed. Derfor kaldes denne også for den selvforsynende forstærker.

En passiv subwoofer bliver kaldet sådan, da den skal drives af en udvendig forstærker lidt på samme måde som et traditionelt lydsystem. Dermed kræver det også en modtager eller forstærker, der er i stand til at udsende tilstrækkelig kapacitet til at opretholde baseffekter uden at tømme forsyningen for strøm. Dermed kan en passiv subwoofer blive dyre end den aktive, da den kræver en udvendig forstærker af en vis kapacitet, hvilket kan være dyre end den egentlige subwoofer.

Prismæssigt er der ikke den store forskel på en aktiv og en passiv subwoofer, og de kan begge købes til en relativt lav pris. Ligeledes vil du opleve, at de to typer af subwoofer er meget ens, hvad angår kvalitet og ydeevne. Dog vil den aktive subwoofer rangere højere end den passive, når det kommer til at konfigurere lydsystemet, så det lyder bedst. Den passive subwoofer kræver nemlig en viden om frekvensområdet og effekten for at forbinde dette til en passende udvendig forstærker.