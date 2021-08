Til børn er der brug for særlige guitarer, der er skabt i mindre størrelser, og som har blødere strenge. Der findes forskellige børneguitarer, som kan passe til forskellige musikinteresser.

Når du skal vælge bedste børneguitar, er der flere forhold, du skal være opmærksom på.

Herunder finder du de bedste guitarer til børn, som er skabt unikt til deres behov.

Du får vigtig viden om brug og valg af instrument, så du kan være sikker på at købe den bedste model til dit barn.

Til børn skal du vælge instrument i forhold til din datters eller søns musikalske erfaringer. Har dit barn ikke stiftet bekendt med at spille på strengeinstrument før, skal du vælge en akustisk guitar. Her kommer barnet til at spille på nylonstrenge, der er de mest bløde af alle strenge.

Hvad angår størrelserne på modellerne til børn, vil de bedste guitarer være angivet med ”3/4”. Dette betyder, at guitaren er lavet i autentisk størrelse blot i mindre dimensioner. Herved får dit barn lettere ved at avancere til at spille på en voksenguitar, når den tid kommer.

Santana B7 BK (left) V2 – bedste, spanske guitar til børn

Vil du give dit barn de bedste begynderforhold med at spille på guitar, skal du vælge denne model fra Santana. Den er lavet i ¾ størrelse, og den har en krop af hhv. gran og mahogni.

Instrumentet er let at komme godt i gang med som følge af de bløde nylonstrenge, der følger med til produktet.

Fordele og ulemper

¾ størrelse

Lavet i gran og mahogni

Kan bruges igennem flere år

Egnet til både solospil og sammenspil

Nem at tune

Venstrehånsmodel

Det kan virke uoverskueligt at skulle vælge den bedste børneguitar. Et barn er først i gang med at udvikle sine musikalske egenskaber, og derfor er der brug for et alsidigt instrument, som giver barnet mulighed for at eksperimentere med sin musikstil.

Med Santana B7 BK kan dit barn komme til at spille solo i forbindelse med undervisning og sammenspil med andre børn. På denne måde skabes den bedste, musikalske grobund for videreudvikling.

Børne guitaren er lavet af ægte træ, der har en naturlig, høj slidstyrke. Instrumentet kan bruges igennem flere år, så du slipper for at købe ny guitar, før dit barn er klar til at spille på en voksenudgave.

Hos Santana finder du alt det musikalske tilbehør, som der er brug for både i starten og i takt med, at dit barn bliver mere øvet. Det gælder både strenge, plekter, strop og tuner.

Tanglewood TW2 T SE Winterleaf – bedste børne western guitar

Mange børn holder af at spille musik, da det giver dem mulighed for at udtrykke sig. Har du et barn med forkærlighed for både sang og spil, vil denne børneguitar i westernudgave fra Tanglewood være det helt rette valg.

Fordele og ulemper

Rejsevenlig størrelse

Har indbygget mikrofon

Lavet i gran og mahogni

God til akustisk spil

Let at transportere

Nem at tune

Tanglewood instrumentet er lavet i en rejsevenlig størrelse, hvilket kommer barnet til gode, når han eller hun skal til og fra musikskole. Guitaren er lavet med en krop af både gran og mahogni. Gran er det hårde træ, der skaber en solid kerne om instrumentet, mens mahogni er det bløde træ, der er med til at forme den varme og runde klang.

Det praktiske ved Tanglewood børneguitaren er, at den er let at transportere og giver mange års musikglæde. Den vil være perfekt til barnet, som dømmer om at blive singer-songwriter.

Det simple og autentiske design gør det nemt for barnet at håndtere guitaren, og der vil hurtigt læres at skifte og stemme strenge på egen hånd.

Sant Guitars CJ-30-BK ½ spansk børne-guitar – billigste børneguitar

Denne Sant Guitars model er det bedste valg til dig med en søn eller datter under 7 år, som drømmer om at spille musik. Den børnevenlige model er lavet i ½ størrelse, så barnet får let ved at håndtere sit instrument på egen hånd.

Fordele og ulemper

Godt begynderinstrument til de mindste børn

Ekstra bløde strenge

30”

Flot, sort finish

Egner sig til både pige og dreng

Skarp pris

Designet til børn under 7 år

Du skal altid vælge instrument, som passer til alderen på dit barn. Når det kommer til børneguitarer, er de designet i henhold til de forskellige aldersgrupper. Dette gør det lettere for dig at vælge den bedste model til din søn eller datter.

Sant Guitars CJ-30-BK er designet specifikt til de mindste børn. Den er lavet i 1/2 størrelse, så den er nem for barnet at gribe om. Det flotte look i sort vil klæde både pige og dreng, og med de blødeste strenge er det behageligt at spille musik.

Den elegante guitar vil blive et hit hos barnet, da der er tænkt over både kvalitet, komfort og funktion i fremstillingen.

Des bedre erfaringer dit barn har med at spille musik som lille, des større vil chancen være for, at den musikalske interesse for udøvelse hænger ved, når barnet bliver større.

Hvilken børneguitar skal jeg købe?

Valg af instrument til børn afhænger af flere forhold. Du skal først og fremmest vælge en guitar, hvis størrelse matcher alderen på dit barn.

De bedste børneguitarer er lavet i ½ eller ¾ størrelse. Til barnet under 7 år vil det være bedst at vælge ½-størrelse, mens ¾-størrelsen vil egne sig til børnene fra 7-10 år. Det er vigtigt, at dit barn kan gribe om sit instrument uden at have problemer med at nå de nederste strenge.

Når det kommer til at vælge type af strengeinstrument, skal du forholde dig til dit barns erfaringer. Til nybegynderen skal du vælge en western model eller en spansk model. Disse guitarer er designet til akustisk brug, og de er de bedste til at lære fingerspil på. Strengene på de 2 instrumenter er bløde, så det ikke bliver ubehageligt for dit barn at spille musik flere gange om ugen.

Som udgangspunkt vil pris hænge sammen med kvalitet. Til barnet over 6-7 år er det værd at gå efter en model fra et af de mest anerkendte brands og producenter på området. Dit barn får større musikalsk glæde ved at spille på et strengeinstrument, hvor klangen er naturlig og varm.

Hvordan stemmer man en børneguitar?

Når dit barn skal i gang med sit spil, vil der være flere ting at lære. Der er selve finger- og akkordspillet, som skal læres gennem undervisning. Derudover skal barnet have lært at stemme (eller ”tune” som det også kaldes) sin guitar.

En guitar skal stemmes, før den spilles på. Det sker ved at justere på stemmeskruerne, som sidder for enden af gribebrættet.

Hver streng skal stemmes for sig, og det bedste er at bruge en stemmetuner til formålet. Dette er en praktisk og betydningsfuld, lille maskine, som angiver, om strengen stemmer eller ej. Hvis der lyser en rød lampe på stemmetuneren, er der brug for at stemme strengen.

Strengene skal stemmes i følgende rækkefølge:

E A D G H E

E er den nederste og dybeste streng. Den skal stemmes som den første. Din stemmetuner vil vise, om strengen skal spændes eller strammes. Når alle strenge er blevet stemt, er instrumentet klar til spil.

Det har stor betydning at stemme et instrument. Dit barn får et meget mere tilfredsstillende spil, når hver tone klinger perfekt.

Når barnet spiller alene, er det mindre vigtigt at stemme instrumentet. Hvis barnet deltager i sammenspil, skal guitaren være stemt. Her vil det være en fordel, hvis barnet har lært at gøre det på egen hånd.

Der findes mange forskellige typer af stemmetunere. De mest praktiske udgaver er dem, der er lavet til at kunne sættes fast på børne guitaren.

Børneguitar til begyndere

Alle musikere har været nybegyndere. Når dit barn skal godt i gang med guitarspil, gælder det om at vælge det rette instrument, der passer til alderen samt de musikalske drømme.

Den store fordel er, at der er mange begynderguitarer til børn at vælge imellem. Dette gør det muligt for dig at vælge det instrument, hvis design, egenskaber og funktioner matcher behovene hos dit barn.

Du kan bruge følgende punkter, når du skal udpege det bedste strengeinstrument til din søn eller datter:

Størrelse

Type af strenge

Design og finish

Særlige funktioner og egenskaber

Størrelsen samt typen af strenge er de vigtigste punkter. Når du vælger en western model eller en spansk udgave, vil strengene være af nylon. Dette er det mest bløde materiale, som en guitar til både børn og voksne kan have.

Af denne grund er det de akustiske guitarer, som anbefales at blive brugt til begyndere.

En el-guitar har stålstrenge, der er hårde, og som kan gøre det svært for barnet at spille i længere tid á gangen.

Mange børn holder af et bestemt design på guitaren. Det kan være, de har et musikalsk idol, som de ser op til og lader sig inspirere af. Instrumenterne til børn laves i de klassiske, naturtræsfarvede look samt i de sorte designs.

Hvilken finish du vælger, afhænger af dit barns præferencer for udseende.

Til barnet der holder af både sang og spil, vil det være ideelt at gå efter en model, der har indbygget mikrofon. Herved kan barnet udvikle sig både vokalt og teknisk.

Hvad koster en børneguitar?

Du finder guitarer til børn i alle prisklasser. Som tommelfingerregel vil kvaliteten afspejles i prisen. Dog skal du købe instrument, der passer til dit barns musikalske niveau og ikke mindst alder. Til nybegynderen kan en billig model være et fornuftigt valg.

Med en billig børneguitar kan din søn eller datter skabe sig de første, gode erfaringer med fingerspil. Får barnet smag for musikken og udøvelsen, kan der investeres i en dyrere model. De billigste modeller kan være de bedste til de mindste børn.

Det er begrænset, hvor mange år barnet under 7 år kan nå at bruge sit instrument. Derfor kan det være det rette valg at gå efter en budgetvenlig model i denne forbindelse.

De billigste modeller kan fås fra 500 DKK.

I takt med at barnet bliver øvet og ældre, er der brug for en større og en bedre model. De bedste børne guitarer kan købes til omkring 2.000 DKK. Her får barnet et instrument, som teknisk og designmæssigt er på niveau med en voksenmodel.

Til det øvede barn er det vigtigt at vælge en kvalitetsguitar. Denne giver den mest rummelige og autentiske klang, og den er skabt til at blive brugt i mange år.

Hvornår kan barnet bruge en børne guitar?

Et barn har brug for et strengeinstrument i børnemodel indtil 10års alderen. Det vil være op til en individuel vurdering at beslutte, hvornår dit barn kan begynde på en voksenmodel. Dit barns fysiske udvikling er afgørende for, hvornår ¾-guitaren skal skiftes ud.

Hvis barnet er lille af sin alder, er det bedre at vente, til han eller hun er 11-12 år med udskiftningen. Til de store børn kan 9års alderen være det rette tidspunkt at udskifte model.

Fordele og ulemper

Der vil være flere overvejelser at gøre sig, når der købes instrument til et barn. Den største overvejelse handler om pris sat op i forhold til, hvor meget barnet vil komme til at spille.

Når du vælger en billig guitar, vil klangen være mindre varm sammenholdt med en kvalitetsmodel. Det kan være en god idé at lade prisen afgøre valget af instrument til barnet, der vil i gang med at spille musik på seriøst niveau.

Til det øvede barn skal du gå efter ¾-størrelserne, der gør det let for barnet på sigt at begynde på en voksenguitar.

Når du køber en guitar til barn, vil der som udgangspunkt ikke følge bærebag med. Denne skal købes særskilt sammen med ekstra nylonstrenge samt stemmetuner. Du skal med andre ord ikke kun tænke på instrumentets pris, når du vil glæde dit barn med en guitar. Der skal også købe tilbehør og reservedele, så dit barn kan få den største glæde og frihed med sit instrument.

Det største udvalg af strengeinstrumenter er lavet i højrehåndsdesigns. Der er færre valgmuligheder, når du er på udkig efter en model til barnet med venstrehåndsdominans.