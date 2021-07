Den billige – Hitman Drum el Trommesæt

Dette lille trommesæt er perfekt til begynderen som gerne vil have så meget for pengene som muligt.

Fordele:

Kompakt

Masser af lyde

AUX-indgang

Ulemper:

Kan ikke foldes sammen

Det kan være svært at spille trommer, hvis man bor i lejlighed, men her får du et sæt, hvor trommerne er elektriske, så du ikke skal være bekymret for, at de laver samme støj som ved akustiske trommer. Dette trommesæt er også perfekt til dig, som leder efter dit første trommesæt, da prisen ikke er alt for voldsom. Derudover er trommesættet også kompakt, så du ikke skal bekymre dig om, hvor meget plads det tager.

Du kan tilslutte din telefon eller tablet til trommesættet med et AUX-stik, så du kan spille til musik, hvilket gør det nemmere for dig at øve rytme og timing.

Trommesættet har hele 193 forskellige lyde, så du sagtens kan få dette el trommesæt til at passe til din musikgenre.

Selvom dette trommesæt er billigt i forhold til andre, så er det stadig mange penge. Derfor kan det være en god idé at høre trommesættet i brug, inden du køber det. Du kan høre trommesættet blive spillet på her.