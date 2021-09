LED’er er arbejdsheste i moderne belysning takket være deres energieffektivitet, lange levetid og lave omkostninger. En af de mest interessante egenskaber ved lysdioder er, at de udsender lys, når der tændes for strømmen. Det betyder, at en LED begynder at udsende lys i en cyklus efter at have været tændt. Det vil derefter tage omkring 2000 cyklusser for lysstyrken at vende tilbage til sit oprindelige niveau.

Så hvordan producerer en elektrisk strøm fotoner? Det korte svar er ved at oprette elektroner og fotoner ved at accelerere dem gennem et medium ved superhøje spændinger, hvilket får elektroner til at udsende UV-lys gennem fluorescens eller fosforesens, så de kan genbruges tilbage til elektriske strømme.