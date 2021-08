Blokfløjten er et klassisk instrument, som mange måske har stiftet bekendtskab med i musiktimerne i folkeskolen eller til forskellige rytmiklektioner. Det skyldes, at blokfløjten er relativt nem at gå til. Men den kan andet og betydeligt mere end bare at fungere som et redskab i en musiktime. Blokfløjten er faktisk et ret fantastisk instrument, som kan udrette nogle utroligt smukke musikstykker.

Der findes mange forskellige blokfløjter på markedet, som adskiller sig fra hinanden på en række måder. Et væsentligt punkt, man skal være opmærksom på, er blokfløjtens greb. Nedenfor kan du se bud på nogle af de bedste blokfløjter på markedet, ligesom du kan læse lidt mere om, hvad blokfløjten egentlig er for et instrument, hvordan man spiller på en blokfløjte, og hvordan fløjten fungerer. Vil du se flere bud på blokfløjter, kan du klikke her.

Testvinder – Swan blokfløjte med barokgreb

En blokfløjte af rigtig høj kvalitet. I flot elfenbensfarvet plastik og med barokgreb. Både velegnet til begynderen og den erfarne fløjtespiller.

Fordele:

God kvalitet

Meget prisvenlig

Både velegnet til begynderen og den erfarne fløjtespiller

Med barokgreb

I flot elfenbensfarvet plastik

Kommer med plastik etui til opbevaring og rensepind.

Ulemper:

Ikke af træ

En af de allerbedste varianter af blokfløjten, der findes på markedet, er utvivlsomt denne Swan SW8K-PP-B. Samtidig er der tale om en enormt prisvenlig fløjte, hvor de fleste kan være med på prisen.

Fløjten har barokgreb og er af plastik. Det betyder blandt andet, at der er tale om en rigtig velegnet begynderfløjte til dig, der netop har kastet dig ud i at begynde at spille fløjte. Fløjten er dog af en kvalitet, som også gør den velegnet til den mere erfarne fløjtespiller. Barokgrebet gør fløjten relativt nem at gå til.

Blokfløjten er i flot elfenbenshvid plastik, der giver et smukt og elegant look.

Med fløjten følger både et etui og en rensepind.

Den billige – Dimavery blokfløjte med tysk greb

Prisvenlig blokfløjte i flot tofarvet design. Med god, stabil lyd. Fløjten er med tysk greb, hvilket generelt set ikke anbefales til begyndere.

Fordele:

God pris

Flot tofarvet design

God, stabil lyd

Ulemper:

Med tysk greb, som er mindre udbredt

Blokfløjten er generelt set et relativt prisvenligt instrument – særligt hvis man vælger sopranfløjten af plastisk, hvilket er standardfløjten, der fås hos alle instrumentforhandlere. Men vil du alligevel spare penge, når du skal købe din blokfløjte, er denne model fra Dimavery et godt valg. Fløjten er i et flot tofarvet design og har en god, stabil lyd. Den er god til dig, der eksempelvis nyder at spille blokfløje på hobbyniveau.

Bemærk, at denne fløjte har tysk greb. Som det fremgår senere i denne guide skelner man mellem to typer af greb, når man snakker om blokfløjter – barokgrebet og tysk greb, hvoraf barokgrebet er det mest almindelige og også det greb, det anbefales, at man starter med som nybegynder. Denne overvejelse kan være god at have med, hvis du har tænkt dig at købe denne blokfløjtemodel.

Til begynderen – Hohner blokfløjte

Blokfløjte, som er særligt velegnet til begynderen. I pæretræ og med ergonomisk mundstykke. Meget let spilbar med barokgreb.

Fordele:

God til begynderen

I pæretræ

Med barokgreb

God lyd, harmonisk og afbalanceret

Let spilbar

Ergonomisk mundstykke

God kvalitet

Med etui

Ulemper:

Relativt høj pris

Vil du gerne i gang med at spille blokfløjte, men har du ikke den store – eller nogen som helst – erfaring på området, er denne Hohner blokfløjte i træ et godt sted at starte. Fløjten er med barokgreb, hvilket er det nemmeste greb at håndtere. Den er af pæretræ, hvilket både ser flot ud og lyder rigtig godt. Fløjten har en harmonisk og afbalanceret lyd og er let spilbar blandt andet på grund af sin ergonomisk formede mundstykke.

Da fløjten er af træ, er den en smule dyrere end den typiske blokfløjte, der som regel er gjort af plastik. Du får dog stadig et relativt prisvenligt instrument, som er af en rigtig høj kvalitet, og er du seriøs omkring at gå i gang med at spille blokfløjte, er denne variant utvivlsomt pengene værd.

Denne blokfløjte kommer med et plastiketui til opbevaring.

Hvilken blokfløjte skal jeg købe?

Når man skal tage stilling til, hvilken blokfløjte, man skal købe, er det vigtigste spørgsmål, man skal stille sig selv, måske først og fremmest, hvilket blokfløjte greb, man ønsker. Man skelner mellem to typer af greb – tysk greb og barokgreb, hvoraf sidstnævnte er det mest almindelige. Har du som så mange andre stiftet bekendtskab med blokfløjten i musiktimerne i folkeskolen, er det med al sandsynlighed en blokfløjte med barokgreb, du har prøvet at spille på. Eksperter anbefaler også, at det er denne type, man starter med, fordi dette greb er nemmest at gå til.

Når man snakker om greb i henhold til blokfløjter, er det placeringen af hullerne på fløjten, man henviser til. En barokfløjte har dobbelthuller i de to nederste huller på fløjten. Det betyder, at man, når man spiller på denne type af fløjte skal bruge højre hånd ringefinger eller lillefinger til at dække over enten det ene eller begge disse huller. Det betyder, at man kan spille halvtoner, når man spiller på en barokfløjte. Tilsvarende har blokfløjten med det tyske greb ikke dobbelthuller, men har to huller af samme størrelse nederst.

En anden overvejelse, man kan gøre sig, vedrører fløjtens materiale. En blokfløjte kan både være gjort af plastik, hvilket er mest almindeligt, og af træ, hvilket i de fleste tilfælde er forbeholdt dem, der virkelig dyrker instrumentet, fordi blokfløjter af træ typisk er dyrere.

Til sidst findes blokfløjter i forskellige størrelser, hvilket er afgørende for, hvordan de spiller. De fleste har måske prøvet at spille på ”begynderblokfløjten,” der er sopranfløjter, men der findes også fx sopraninofløjter, som er mindre og tenorfløjter, som er større.

Sådan fungerer en blokfløjte

En blokfløjte er et blæseinstrument, ligesom en trompet for eksempel også er det. Man skelner overordnet set mellem træblæsere, hvor blokfløjten hører til, og messingblæsere, hvor trompeten hører til sammen med eksempelvis tubaen og basunen. Fælles for alle blæseinstrumenter er dog, at den lyd, de kan afgive, fremkaldes ved at blæse luft ind i instrumentet. I blokfløjtens tilfælde skal luften blæses ind i fløjtehovedet, som er placeret øverst på fløjten. Blæser man ind i fløjten, uden at gøre noget andet, vil det afgive en lyd, men hvis man vil ændre på tonehøjden, når man blæser, gør man det ved hjælp af de syv huller på fløjtens skaft. Her kan man ved hjælp af forskellige greb fremkalde forskellige toner.

Bedste blokfløjte i test

Ovenfor fremgår tre eksempler på gode blokfløjter. De er nogle af de bedste, man kan få på markedet ud fra forskellige kriterier – blandt andet kvalitet og pris. Men hvilket blokfløjte, der er den rigtige for dig, vil også afhænge af en række individuelle kriterier.

Som det er fremgået af det ovenstående, findes der en række forskellige blokfløjter. De adskiller sig blandt andet fra hinanden på greb, materiale og størrelse. Som nævnt er en helt essentielt forskel den forskel, der er på henholdsvis barokgrebet og det tyske greb. Det er blandt andet afgørende for, hvor nem fløjten er at spille på. Er du nybegynder, anbefales det, at du begynder med barokgrebet. Fordelen ved denne type fløjte er desuden, at den er den klart mest udbredte i Danmark, hvilket betyder, at du formentlig vil kunne drage nytte af din evne til at spille på barokfløjte i flere henseender, end hvis du vælger blokfløjten med det tyske greb. Er du nybegynder, kan det desuden være en fordel at vælge en sopranfløjte, der som nævnt er standardfløjten og den blokfløjte de fleste starter med at spille på. Finder ud, at det at spille fløjte er noget, du har stor passion for, kan du på et senere tidspunkt overveje at nedgradere eller opgradere i størrelse og således spille sopraninofløjte eller eksempelvis basfløjte, der er den største type af blokfløjte.

Men hvilken fløjte, der er bedst for dig, afhænger også af dine forventninger til fløjten. Kunne du godt tænke dig bare at spille på hobby niveau for hyggens skyld, er dine forventninger formentlig nogle andre, end hvis du er en erfaren fløjtespiller, der drømmer om at spille eksempelvis på professionelt plan.

Hvordan spiller man blokfløjte?

Som nævnt har mange måske stiftet bekendtskab med blokfløjten allerede tidligt i livet. Blokfløjten er relativt nem at gå til, og der er tale om et relativt billigt instrument, som derfor gør sig godt til netop institutioner og skoleklasser. Men de blokfløjtekundskaber, man lærer i folkeskolens musiktimer er som regel forholdsvis begrænsede, og blokfløjten som instrument kan meget andet og mere end det.

Vil du for alvor lære at spille på blokfløjte, kræver det øvelse. Helt groft sagt spiller man på en blokfløjte ved at blæse luft ind i hullet øverst, mens man dækker for et forskelligt antal huller på fløjtens skaft ved hjælp af fingrene. På den måde kan man fremkalde forskellige toner. Det kræver øvelse at lære hulnumrene og deres funktioner at kende.