Til begynderen – Nux WK-520 el klaver

Godt el klaver til den seriøse og ambitiøse begynder. El klaveret har enormt mange funktioner, heriblandt 300 indbyggede lyde, optagefunktion, bluetooth og 100 rytmer med akkompagnement. Med samplet Steinway flygel klaverlyd for en autentisk oplevelse.

Fordele:

Elklaver med mange funktioner

300 indbyggede lyde

100 rytmer med akkompagnement

Optagefunktion

Bluetooth

52 indbyggede klaversange

Indstilbar anslagsfølsomhed

128 toners polyfoni

Med samplet Steinway flygel klaverlyd

Ulemper:

Mindre egnet til dig, der blot ønsker dig et hyggeligt og mindre seriøst instrument.

Er du ny, når det kommer til el klavere eller til klavere generelt? Så WK-520 et fornuftigt sted at starte. Her får du et digitalt piano med enormt mange funktioner – 300 indbyggede lyde, 100 rytmer med akkompagnement, optagefunktion, bluetooth, 52 indbyggede klaversange, indstilbar anslagsfølsomhed og 128 toners polyfoni. Du får med andre ord den fulde pakke og et af de bedste el klavere på markedet. Designet og den samplede Steinway flygel klaverlyd giver en autentisk klaveroplevelse, men med alle de fordele, der er forbundet med et elektrisk piano.

Dette el klaver er således til begynderen, der er seriøs og ambitiøs omkring sit klaverspil, og som ønsker at blive rigtig god til at spille på sigt. Er din hensigt med at investere i et elklaver derimod at anskaffe dig et hyggeligt instrument, som kan være sjovt at spille på fra tid til anden, men uden større ambitioner, så er denne variant måske ikke den rigtige for dig.

Hvilket elklaver skal jeg købe?

Er du på jagt efter et elklaver, har du sikkert allerede bemærket, at udvalget er meget stort og temmelig forskelligartet. Der er meget at vælge imellem og mange forskellige funktioner at holde styr på. Derfor kan man også hurtigt blive i tvivl om, hvilket elklaver man skal købe – særligt hvis man ikke har den store erfaringen med instrumentet generelt set.

Det er svært at komme med et generelt gældende svar på, hvilket elklaver der er bedst at købe. Det afhænger nemlig af en masse ting – herunder dine individuelle forventninger og præferencer. Først og fremmest kan det være relevant at spørge, hvad du planlægger at bruge klaveret til. Vil du gerne blive rigtig dygtig til at spille klaver, er det muligt at blive det på et el klaver af lidt ringere kvalitet, om end det utvivlsomt er nemmest på et klaver af bedre kvalitet og med bedre indbyggede funktioner. Planlægger du derimod mest bare at spille på klaveret som en hyggelig hobby i ny og næ, kan et mere kompliceret elklaver være en unødig omkostning. På den måde afhænger det altså blandt andet af, hvad du har af forventninger til instrumentet.

Derudover har kan el klavere være udstyrede med mange forskellige funktioner. Nogle modeller er mere kompliceret end andre. Overvejelser, du kan gøre dig, med henblik på, hvilke egenskaber dit fremtidige instrument skal besidde, kan blandt andet være:

Indbyggede højtalere eller ej?

Hvor mange forskellige indbyggede lyde?

Med eller uden vægtede tangenter?

Optagefunktion eller ej?

Indbyggede rytmer eller ej? Og hvor mange?

Skal anslagsfølsomheden kunne indstilles?

Skal der være tale om et transportabelt elektrisk klaver eller ej?

Hvor grundig skal samplen være?

Alle disse overvejelser er naturligvis afgørende for, hvor kompliceret et instrument, du får, og hvor mange forskellige funktioner du får at lege med. Men det er også relevant at fremhæve, at disse overvejelser selvfølgelig også har indflydelse på klaverets pris.

Det er med el klavere, som det er med så meget andet – et langt stykke af vejen får du, hvad du betaler for. Dermed ikke sagt, at det ikke er muligt at få et godt el klaver, som man kan få rigtig meget ud af til en fornuftig pris, men ønsker du dig et elklaver med mange forskellige funktioner og egenskaber, og skal dit instrument gerne kunne det meste, kommer du som udgangspunkt også til at betale for det. En god idé kan derfor være som nævnt at overveje, hvad dine ambitioner er med klaveret, og dermed hvad du bør forvente dig af det. Så er det også nemmere at tage stilling til, hvilke funktioner klaveret skal have.

Sådan fungerer et elektrisk klaver

Et akustisk klaver er det klassiske klaver, som de fleste formentlig har stiftet bekendtskab med. Her benyttes hamre, som er fastgjort på de enkelte tangenter, til at slå på en række strenge inde i klaveret. Det er dette, der frembringer lyden. At et klaver er akustisk betyder, at det ikke er tilsluttet strøm, og det betyder, at det eksempelvis ikke er muligt at skrue op og ned for lyden. Lyden er altså, som den er, og den kan man ikke ændre på. Et elklaver derimod har ingen hamre og heller ingen strenge. Klaveret har dog stadig 88 tangenter, og det er stadig disse tangenter, som skal bruges til at frembringe lydene.

Når man fremstiller et elektrisk klaver, handler det om så vidt som muligt at gengive de lyde, der kommer af et klassisk, akustisk klaver. Man optager og sampler lyde fra et piano, hvorefter tangenterne på elklaveret kan afgive disse lyde, når man trykker på dem. Lydene genskabes gennem forstærkere og højtalere, der enten kan være indbygget i det elektriske klaver, eller som kan tilsluttes. Derfor kommer elektriske klaverer af god kvalitet meget tæt på at lyde som et klassisk, akustisk klaver.

Fordelene ved et elektrisk klaver sammenlignet med et akustisk klaver er blandt andet, at det elektriske klaver ikke skal stemmes over tid og således altid lyder godt. Du skal således heller ikke betale for at få klaveret stemt fra tid til anden, ligesom det elektriske klaver ikke er følsomt overfor fugt og rumtemperatur på samme måde, som et akustisk klaver er. Derudover er det selvsagt en fordel i mange sammenhænge, at det er muligt at justere lydstyrken på det elektriske klaver, og at det desuden er muligt at spille med høretelefoner. Det kan gøre det nemmere eksempelvis at øve sig hjemme i stuen eller i et andet rum, hvor andre opholder sig samtidig.

Elektrisk klaver bedst i test

Ovenfor har du fået introduceret nogle bud på det bedste elklaver i en lille digital piano test. Men udvalgt af elektriske klavere er naturligvis større end de tre varianter, der er med her. Og som det også er fremgået af det ovenstående, kan det være meget individuelt, hvilket elektriske klaver der er bedst for den enkelte. Det kan blandt andet afhænge af dine forventninger til instrumentet og dine præferencer på en række forskellige parametre.

Men skal man alligevel forsøge at sige noget generelt om, hvilket el klaver der er bedst i test, så kan man opstille nedenstående generelle fordele og ulemper, som kan være en god idé at kigge efter, når du klikker dig igennem udvalget af forskellige digitale pianoer.

Fordele:

God lyd

Billig pris

Flot design

Gode højtalere, der gengiver lyden godt

Grundig sampling, der giver mulighed for indlevelse i spillet

Mulighed for høretelefoner

Optagefunktion (og evt. bluetooth)

Virkelighedstro sampling – sampling, som lyder som et akustisk piano.

Ulemper:

Høj pris

Højtalere af ringe kvalitet

Mindre grundig sampling

Klodset eller uelegant design

Få indbyggede lyde

Få eller ingen indbyggede rytmer

Uden bluetooth

Uden optagefunktioner.

Dette er blot en række eksempler, og igen afhænger fordelene og ulemperne i sidste ende af den enkeltes præferencer og forventninger til instrumentet. Nogle foretrækker måske en billig pris og vil gerne gå på kompromis med antallet af indbyggede lyde, mens andre har det omvendt.

Digital piano vs. El klaver

Når man klikker sig gennem udvalget af el klavere i forskellige forhandleres webshops, besøger instrumentforhandlere eller læser om el klavere helt generelt, kan man af og til støde på begrebet digitalt piano. Det kan selvsagt give anledning til forvirring – særligt hvis man ikke har den store erfaring med klavere eller instrumenter generelt.

Det er dog vigtigt at fremhæve, at der som udgangspunkt ikke er nogen forskel på et el klaver og et digitalt piano. Begreberne bruges ofte i flæng, ligesom samme type instrument også kan optræde under navnet elektrisk klaver eller elektrisk piano. Alle disse instrumenter har til fælles, at de genskaber lyden af en akustisk piano – dog med de ekstra egenskaber, at der kan skrues op og ned for lyden, at lyden kan afspilles i høretelefoner, og at der kan indbygget i pianoet eller klaveret kan være en række andre funktioner, som kan justere på lyden.