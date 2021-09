RGBW står for red, green, blue white og betyder i sin enkelthed blot at der er farvet lys i stedet for kun hvid.

rgbw stroboskoplys er en forbedring af det normale stroboskoplys, hvor det udsendte spektrallys er mere naturligt. Det normale stroboskoplys bruger hvide lysdioder med høj intensitet i kombination med et rødt filter og et blåt filter, hvilket kan resultere i en gullig farve.

Denne form for stroboskoplys har imidlertid ikke den samme effekt som flammende flammer på et bål. Lettere er blevet brugt til at give en jævn stråle af hvid “fakkel” i tusinder af år som det fremgår af kulturer så tidligt som det gamle Egypten. Moderne stroboskoplys er designet med et lignende koncept i tankerne for at skabe en flimrende eller blinkende effekt.

Denne fremgang er også blevet brugt til at forbedre den sidste generation af stroboskoplys. Forskellen mellem dette og farvefilteret er, at det bruger lysdioder i stedet for glødepærer. Disse nye tendenser har gjort blinklygterne mere overkommelige og sikrere, ikke kun for os, men også for vores miljø.