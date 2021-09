Et lysstativ er en vigtig ting at overveje, når du installerer noget belysningsudstyr i dit værelse eller på scenen. Det er generelt lavet af metal eller andet robust materiale for at sikre stabilitet og holdbarhed. De fleste stativer er lavet med en hængekrog for at fastgøre stativet til loftet. De fleste stande er dog alsidige afhængigt af dine behov. Det kan optage meget mindre plads, hvilket gør dem perfekte til mindre værelser eller mobile DJ’er, der tager deres udstyr med, uanset hvor de går.

Hovedfunktionen for et lysstativ er at holde lyskilden, så den let kan placeres foran din forestilling eller under filmoptagelse.

Men det er ikke alt, det gør. Et lysstativ bruges også ved opsætning af lys for at sikre korrekt lysfaktor på scenen. En anden anvendelse er, når du installerer diskolys på større områder eller arenaer, så du ikke skal vente i timevis, før du sætter lyset op. Op med stativet og få hængt lyset op.