Guitareffekter kan også bruges i mange andre scenarier, f.eks. optagelse derhjemme eller producere andre musikers sange, men det er ikke det mest almindelige formål.

Guitareffekter virker ved at blive tilsluttet en forstærker. Når man først tilslutter guitaren, er den lyd, der produceres, normalt meget svag. Når du nu spiller på din guitar, bliver lyden mere kraftfuld på grund af de effekter, du har valgt at bruge. Effektpedaler har mange forskellige typer effekter, de kan producere, men hovedtyperne er:

Reverb og forsinkelse. Reverb og forsinkelse skabes ved at tage en lyd, du vil producere, og tilføje den tilbage til den oprindelige lyd. Under afspilning forsinkes den producerede lyd, fordi du har tilføjet en anden lyd til den. Denne forsinkelse kan bruges af mange forskellige årsager, fordi den giver musikken kontrol over, hvor længe han vil have denne effekt til at vare, før den falmer ud.

Forvrængning er den mest almindelige effekt, du vil støde på, når du forsøger at finde guitareffektpedaler. Forvrængningspedaler tager en ren lyd og forstærker den, hvilket forårsager en hård høj lyd, der er meget tydelig, når man spiller. Forvrængningseffekter bruges på mange forskellige måder, såsom at sænke lydstyrken på din guitar, når du spiller i et roligt miljø for at ændre tonehøjden på din lyd, eller få din guitar til at lyde som en elektrisk guitar, når den faktisk bare er en akustisk.

Filtereffekter bruges på rene toner for at give en lysere lyd. Filtereffekten tilføjer en oktav til din basistone, hvilket får den til at lyde meget klarere. En grund til at folk bruger denne effekt er, så de kan få bedre overdrevne lyde ud af deres forstærkere uden at skulle skrue op for lydstyrken.