Du er nok også selv gået i gang med mentalt at acceptere, at der nu er vinter, og nu skal vinterjakken virkelig frem. Du mærker det nok mest tidligt om morgenen, når du står op, hvor der stadig er helt sort udenfor. Men selvom du selv skal blive klar til vinteren, så skal din bil også være parat til, at der nu kommer til at være kulde og frost. Det er vigtigt at være opmærksom på sin bil, og det gælder især også ved dette skift til det kolde vejr. Vi giver dig et par gode råd i denne artikel og ellers kan du læse flere gode råd her.

Husk dine vinterdæk

Det er meget vigtigt, at du får skiftet dine dæk, så de er klar til det dårligere vejr. Det kan godt være, at du tænker, at der jo ikke er sne, og der ikke har været så meget sne i Danmark de seneste par år. Men det betyder ikke, at du skal køre med sommerdæk. Anbefalingen er, at du allerede får vinterdæk på, når temperaturen kommer ned på 7 grader. Vinterdæk har nemlig en kortere bremselængde end sommerdæk på kolde veje, og der vil stadig være risiko for, at vejen er våd og hermed glat.

Hør høj musik

Det kan være en stor hjælp at høre noget højt musik, mens bilen varmer op. Det kan give dig mere tålmodighed, og så kan du måske tænke på andet end, at der er superkoldt udenfor dørene. Heldigvis kan god musik hjælpe dig med at komme i bedre humør.

Batteri

Kapaciteten i batteriet falder, når der bliver koldere. Herudover bruger vi batteriet i højere grad, fordi vi også skal have varmet bilen op i form af sædevarme, og vi bruger også mere lys på vejene, fordi der er mørkt. Det sætter pres på batteriet.