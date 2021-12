Hvis du har en drøm om at lave og indspille musik, og har et hjemmestudie, er du allerede godt på vej – der er nemlig mange kunstnere, der har startet præcis som dig. Dette lydstudie derhjemme kan gøres virkelig hyggeligt, så det ikke gør noget, når man skal bruge lang tid ad gangen derinde.

Der er nemlig en masse forskellige ting du kan tilføje, som virkelig vil gøre det til en hyggeligt og flot rum.

Gør det hyggeligt med lækre møbler

Når du skal lave musik i dit lydstudie derhjemme, vil det ofte komme til at tage lang tid, og du vil bruge en del tid i rummet. Det er derfor vigtigt, at du forsøger at gøre det lidt hyggeligere. Det kan du gøre ved at tilføje nogle gode møbler, så man også sidder godt, når man er derinde.

Du kan måske finde en lille sofa, som kan stå derinde, samt nogle gode lænestole. Disse vil helt sikkert være rare at have – også hvis du får forskellige gæster på besøg, som skal med u di lydstudiet.

Tilføj plakater og billeder til væggene

Når du først har fundet nogle gode og komfortable møbler, er du allerede noget langt med indretningen af hjemmestudiet. Det er nu tid til at tilføje forskellige ting, som også vil gøre det en del pænere derinde. Det kunne for eksempel være noget som plakater og billeder, som du kan hænge på væggene.

Måske det kunne være plakater med dine yndlingskunstnere på, så de kan give dig lidt inspiration, når du skal lave eller indspille noget musik. Det vil helt sikkert være super fedt med nogle billeder på væggene, så de ikke er helt tomme.