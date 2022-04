Når man hører ordet livsstilsændring, er der måske mange, der forbinder det med bønner og lange træningssessioner i fitnesscenteret. Men det er langt fra det, man bør forbinde med en livsstilsændring.

Det kan være, du går med en følelse af, at du ikke lever op til dit fulde potentiale. Måske mangler du energi, har svært ved at sove eller noget helt tredje. Alt dette kan hænge sammen med den måde, du lever dit liv på. Ofte er det nok at foretage små ændringer i sin hverdag, for at man på længere sigt kan se ændringer.

Hav fokus på motion og bevægelse

Fysisk aktivitet er generelt en god idé at fokusere på, samt inkorporere i sin hverdag. Det gælder uanset om man er ved at foretage en livsstilsændring eller ej. Når vi bevæger os og bruger vores krop, oplever vi dels at blive stærkere, men vi får også noget ud af det rent mentalt.

For mange mennesker giver det enormt meget ro, når de tager 30-60 minutter ud af deres dag, for enten at kunne gå en tur, løbe, dyrke styrketræning osv. Hvis du sørger for at holde din krop sund og stærk, er du også mere tilbøjelig til at have en fysisk stærk krop, når du kommer op i alderen.

Vigtigheden af kost

Hvis du vil have en sund og stærk krop i mange år, er en god kombination af sund kost og motion noget af det bedste, du kan gøre for dig selv. Husk derfor at spise mange grøntsager, og få en god, afbalanceret mængde protein og kulhydrater. Hvis du stadig føler at der mangler noget, kan du evt. supplere med kosttilskud, f.eks. calcium. Calcium er bl.a. godt for knoglerne, da det er med til at styrke knoglevævet. Vær dog opmærksom på, at kosttilskud alene ikke kan erstatte en sund og varieret kost.