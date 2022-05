Det kan være dyrt at være musiker. Vil man bygge et studie, koster det gerne et sekscifret beløb. Vil man have en rigtig fed guitar, koster den gerne over 20.000 kroner plus det løse. Bygger man en scene med lyd, lys og scenekomponenter – ja, så bliver det et svimlende beløb. Men ikke desto mindre er det fantastisk, at musikken lever, og at mennesker tør at drømme. Spørgsmålet er bare: Hvordan finansierer man sine drømme?

Lån penge til drømmen

Du kan få hjælp til det økonomiske ved at tage et lån. Lån penge hurtigt hos mikronomi.dk. Her er der mulighed for at tage forbrugslån, som kan bruges frit efter egne interesser. Man kan desuden sammenligne forskellige lånetilbud, så man ved, hvilket lån, der passer bedst til sig selv og sin økonomi.

Når man tager et forbrugslån, skal man dog være opmærksom på, at renten ofte er højere end ved andre lånetyper. Det er et usikret lån, og det er vigtigt, at man kan betale det tilbage. Kan man ikke det, kan man ende med at hæfte for mere, end man troede. Det kan have konsekvenser for fremtidige lån. Derfor: Overvej en ekstra gang, om du kan betale dit lån tilbage, før du tager det.

Saml dine lån

Som årene går, ender man gerne med at have taget en række lån – det kan være forbrugslån til instrumenter, et billån til tourbussen eller et indskudslån til øvelokalet. Når man har gæld flere steder, er det muligt at lave et samlelån. Det er et lån, som har til formål at indfri andre lån. På den måde kan de forskellige lån med forskellige renter omdannes til ét lån med en lavere rente. Man skal naturligvis være opmærksom på, at der også er renter på samlelånet, og at de kan strække sig fra ca. 4% til 25%. Derfor er det en god idé at sammenligne lånetilbud, så du kan vælge det bedste samlelån.

Andre alternativer

Er du ikke meget for at låne penge, er der altid alternativer. Det kan være en fordel at kigge efter brugt udstyr, da det ofte er en billigere løsning. Derudover kan du slå dig sammen med andre musikere med samme drømme. Hvis du eksempelvis vil have et musikstudie, kan du dele med en kammerat eller to, så I skal betale en mindre andel hver.

Derudover kan du også overveje, om du eksempelvis skal tage et sommerferiejob, hvor du beslutter dig for at lægge penge til side. Du kan også spørge i din bank, om de vil kunne hjælpe dig – eksempelvis ved at tillade overtræk i et par måneder.