Hvis du elsker god lyd, er det vigtigt at du også kan nyde det med din computer. Derfor kigger vi i dag på de fire bedste monitors med integrerede højtalere. Vi kigger på flere forskellige prisklasser, så du forhåbentligt kan få inspiration til noget, der passer til dig.

Phillips er bedst i test

Den nederlandske virksomhed Phillips står bag en af de bedste skærme. Du kan vælge at købe en 32-tommers skærm af Phillips med Fuld HD til omkring 2400 DKK. Denne skærm kommer med en opløsning på 1920×1080 og et kontrastforhold på 1001:1. Det gør at du kan nyde den dybe sorte farve på bedre vis.

Generelt understøtter skærmen op til 16,7 millioner farver. Den har integrerede stereohøjtalere med 5-watt. Der er masser af mulige forbindelser med VGA, HDMI, DVI-D. Det gør det til en allround god skærm både til din fritid med fx online casino og arbejde. Phillips leverer altså samlet set en god skærm til især selvstændige iværksættere.

Dell leverer en billigere løsning

Hvis du ikke har lyst til at smide lige så mange penge efter din skærm, kan du overveje at vælge Dell S2419H. Skærmen er ikke lige så stor som Phillips, men måske har du ikke brug for en stor monitor. Den er på 23,8 tommer og kommer også i fuld HD.

Denne Dell monitor kommer i et lækkert design med en InfinityEdge-skærm. Den beskytter endda dine øjne med ComfortView blålysfilter. I forhold til lyd, som du måske har mest interesse i, byder den på CinemaSound højttalere. Det føles nærmest altså som at være i biografen, når du streamer videoer på YouTube, Netflix eller generelt hører musik med højtalerne.

BenQ topper overraskende

De topper måske ikke vores liste, men mange mener at BenQ GW2480 er den bedste skærm med integrerede højtaler. Skærmen er designet med 23,8 tommer og et standardformat på 16:9.

BenQ blev grundlagt i 1984 i Taiwan, og hørte oprindeligt til Acer. I 2001 blev de til en separat afdeling og i 2006 brød de forbindelserne med Acer. Skærmen kan fås til mellem 1500 og 2000 DKK.

Ikke alene er den god for dine øre, men også dine øjne. Skærmen er designet med Eye-Care, hvilket betyder at den har lavt blåt lys. Måske er den udgået i visse butikker i Danmark, men i det tilfælde kan du overveje andre BenQ-skærme.

Den dyre løsning med høj kvalitet

Vi går helt op i den anden ende med den kurvede Samsung Odyssey C49695T. Skærmen med Ultrawide opløsning på 5120×1440 kan fås til omkring 7500 DKK. Måske er det en dyr fornøjelse, men det kommer an på hvor meget du vil have ud af din oplevelse bag skærmen.

Designet gør den sublim til gaming, film, arbejde og alt andet hvad du kan finde på at bruge din computer til. Faktisk er det en af de bedste gamingskærme på markedet på skrivende fod.

Overvej et USB-lydkort

Du kan også overveje et USB-lydkort, hvis du ikke har lyst til at købe en ny monitor. Lydkortet tilsluttes til din computer og forbedrer lydens kvalitet til din gaming, dit arbejde og hvad du ellers bruger tiden på.