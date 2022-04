Dette indhold er sponsoreret.

Der er mange grunde til, at man bør oprette et testamente. Desværre er der mange, der ikke tænker over det, før det er for sent, og det kan i nogle tilfælde give problemer for de efterladte. Derfor kan det være en rigtig god idé, at man får oprettet et testamente, så snart man har mulighed for det. I mange tilfælde kan det også være en god idé at få hjælp af en advokat, der er specialiseret i oprettelse af testamenter, for hvornår opretter man lige et testamente, hvad skal der stå i det, og hvordan gør man?

Hvad er et testamente?

Et testamente kan dække over mange ting. Først og fremmest er et testamente ofte forbundet med rettigheder og arv i forbindelse med dødsfald. Er man eksempelvis gift og har fælles børn, vil børnene automatisk arve halvdelen af den afdødes formue, når den ene part i ægteskabet går bort. Det kan dog betyde, at den efterladte ægtefælle ikke har råd til at blive boende i det fælles hus. I den forbindelse kan man oprette et testamente, der sikrer den tilbagelevende. Man kan også vælge at oprette et børnetestamente, der dækker over, at man som forældre til sine børn, får mulighed for at få indflydelse på, hvem der skal have forældremyndigheden over sine mindreårige børn, såfremt man dør. Man kan sammen med sin advokat vurdere, hvad testamentet skal indeholde. Et testamente kan desuden indeholde ønsker til begravelse samt en række andre bestemmelser omkring arv og formue.

Hvorfor oprette testamente?

Der er mange gode grunde til at oprette et testamente. Den arv man efterlader, bliver fordelt efter arvelovens regler, altså i en bestemt rækkefølge. Opretter man et testamente, kan man dog selv fastsætte arverækkefølgen. Er man eksempelvis samlevende, men ikke gift, kan man med et testamente sikre, at de ugifte par kan arve hinanden. Man kan også sikre, at der er ligestilling mellem arverækkefølgen i sammenbragte familier, ligesom man også kan sikre, at mindreårige ikke bruger deres arv uhensigtsmæssigt.

Sådan opretter man et testamente

Der findes forskellige former for testamenter. Et notartestamente er et testamente, man underskriver i samvær med en notar. En notar sikrer, at den, der underskriver testamentet, er i stand til at handle i fornuft. Et vidnetestamente er derimod et testamente, man underskriver eller vedkender foran to vidner, der skal underskrive dokumentet straks efter vedkendelsen. Man opbevarer selv vidnetestamentet, og derfor er det ikke sikkert, at testamentet kommer frem ved døden. Derfor anbefaler mange advokater også, at man opretter et notartestamente, som skifteretten er i besiddelse af.