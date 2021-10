En DJ -mixer er typisk sammensat af to eller flere kanaler med volumenkontroller, knapper til start/”cue” musik og EQ -knapper. Controllere har de fleste af de samme funktioner som mixere, men har også puder – som bruges til at udløse lyde eller sampler. Disse kan være alt fra trommeslag til lydeffekter til en fest.

DJ -mixere sættes normalt til højttalere, der forstærker lyden, controllere arbejder med hovedtelefoner, så der ikke er behov for en forstærker. Hvis du vil have lyden fra en controller afspillet gennem højttalere, skal du bruge en mixer.

DJ -mixere har normalt to kanaler til musik, på en controller er der kun en kanal. Afhængigt af controlleren kan dette rettes eller deles op på hver side af enheden. Dette gøres normalt ved at bruge ekstern software og tilslutte din bærbare computer til controlleren med et USB -kabel. Den eksterne software giver dig mulighed for at bruge flere kanaler og foretage al din blanding ét sted. Du kan også blande to spor sammen ved hjælp af en “intern mixer”, som de fleste controllere har, og blot blande begge spor sammen, før de går ud til højttalerne/hovedtelefonerne.

Både en DJ -mixer og en controller kan bruges til grundlæggende blanding og redigering, men DJ -mixere kan mere. For eksempel har BMP mellemrums -controller tre forskellige puder. En af dem er en trommepude, der kan bruges til at udløse enhver lyd fra musiknumre, du har gemt på din pc. En anden ting, en DJ-mixer kan gøre, er at have digitale effekter såsom distortion/overdrive/eq osv. Indbygget.

Når det kommer til lydstyrkeskyder eller volumenknapper, har både en DJ -mixer og controller dem. Det er bare, at blandingen vil blive gjort anderledes på en DJ -mixer i forhold til en controller.