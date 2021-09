Hvis du elsker at spille musik og leder efter en god måde at forstærke det på, uden at gå på kompromis med lyden at dit instrument, skal du uden tvivl læse med her, hvor der er samlet en række fantastiske mikrofoner.

Fælles for disse mikrofoner er blandt andet, at de alle er af yderst høj kvalitet, uden at være komplicerede eller vanskelige at bruge. Derudover vil du også opleve, at de forhandles til meget fordelagtige priser, der gør det svært, ikke at bestille en af dem hjem.

Du kan også finde masser af inspiration til, hvordan du vælger den rigtige mikrofon. Du kan sågar få en masse viden om, hvordan din mikrofon virker, og hvordan man kan fikse sin mikrofon, hvis der mod forventning skulle opstå et problem med den.

Du kan også se et stor og samlet udvalg af mikrofoner her hos Danguitar.

Testvinder – Mikrofonpakke 2

Der er en rigtig god årsag til, at denne mikrofonpakke kan kåres som testvinder i denne oversigt.

Her får du nemlig ikke blot en mikrofon, som er utrolig god, og af meget høj kvalitet, men der medfølger også en fantastisk højtaler.

Hele systemet er trådløst, hvilket betyder, at du ikke skal bekymre dig om en ledning, især hvis du godt kan lide at bevæge dig, når du spiller musik.

Det er nemt at koble sammen og kræver ikke mange minutter at gøre klar, før du skal til at spille. Højtaleren er en guitarforstærker, hvilket betyder, at den altså også kan bruges sammen med elektriske guitarer og andre elektriske instrumenter.

Udvalgte specifikationer

Forstærker medfølger

Trådløs med rækkevidde på 100 meter

Nemt at bruge.

Mikrofonen i sig selv er utrolig god og har en kompakt størrelse, hvilket betyder, at den også er nem at have med sig rundt, hvis man eksempelvis tager ud og spiller koncerter.

Den opfanger lyden utrolig godt og producerer lyd i høj kvalitet.

Mikrofonen har en rækkevidde på 100 meter, hvilket med andre ord betyder, at du kan bevæge dig 100 meter væk fra forstærkeren, og lyden fra mikrofonen vil stadig gå igennem til forstærkeren.

Overordnet set, er denne mikrofonpakke et enormt godt produkt, der har mange funktioner, og som vil levere lyd i meget høj kvalitet. Det er et produkt, som er perfekt til dig, der leder efter sin første mikrofon, men også til dig, der er mere garvet inde for denne verden af musik.

Den billige – Mikrofonpakke 1

Denne mikrofonpakke er også et yderst godt produkt med mange muligheder og af høj kvalitet.

Her har du et lidt billigere alternativ til den første mikrofonpakke, men du får stadig et rigtig godt produkt.

I denne mikrofonpakke medfølger der også både en mikrofon og en højtaler. Derudover medfølger der også et kabel til at forbinde mikrofon og højtaler, da denne løsning ikke er trådløse, som den første er.

Dette produkt er helt ideelt til dig, der elsker at spille musik, og som ofte står derhjemme og øver sig, og som mangler noget at forstærke sin musik med. Det kan dette produkt i høj grad være behjælpelig med, da du sagtens kan forstærke andre instrumenter med denne højtaler, end blot mikrofonen. Du kan endda også tilføje rumklang til lyden ved hjælp af denne mikrofonpakke.

Udvalgte specifikationer

Meget nem at bruge

Producerer meget god lyd

Perfekt til øvning og mindre koncerter.

Denne løsning er utrolig nem at bruge, og du skal faktisk bare tænde for forstærkeren og forbinde forstærker og mikrofon. Når disse to ting er gjort, er du klar til at give de vildeste koncerter hjemme i stuen.

Denne mikrofonpakke er nemlig bedst til øvning derhjemme, mindre koncerter, foredrag, taler og andre ting, hvor volumen ikke behøver at være helt lige så høj, som til større koncerter og events.

Til begynderen – Boya by pm 700 usb mikrofon

Denne mikrofon er helt ideel til dig, der for første gang skal stifte bekendtskab med mikrofoner, og derfor søger noget meget simpelt.

Denne mikrofon er modsat de andre ikke direkte beregnet til at forstærke musik, der spilles live, men den er nærmere beregnet til at optage lyd.

Denne mikrofon passer altså perfekt til dig, der drømmer om at starte en podcast, eller som ønsker at indspille noget af din musik.

Den er enormt nemt at bruge og kan kobles op til alt, der har en USB-port. Det betyder, at den nemt kan kobles sammen med en computer, og på den måde kan du nemt tilgå og redigere i dens optagelser.

Udvalgte specifikationer

Velegnet til computer

Yderst multifunktionel

Optagelsesområde på 20 Hz til 20 kHz.

Mikrofonen er udstyret med en 14 mm kondensatormembran og har fire forskellige driftstilstande, som du frit kan skifte imellem.

Dette lyder måske meget kompliceret, men faktisk er dette produkt enormt brugervenligt, og af virkelig høj kvalitet, især sammenlignet med den yderst fordelagtige pris, som den forhandles til.

Mikrofonen er rigtig god til at optage vokaler med, såsom sang, samtaler til en podcast osv., men kan også sagtens optage lyd fra andre instrumenter, hvis man gerne vil optage sig selv eller andre, når der spilles musik.

Mikrofonen har et optagelsesområde på 20 Hz til 20 kHz.

Hvilken mikrofon skal jeg købe?

Når du skal vælge den helt rette mikrofon, er der er en række ing, du med fordel kan tage til overvejelse.

Du kan starte med at overveje, hvad dit behov er? Er du garvet musiker, der mangler udstyr til at kunne spille et helt stadium op? Er du nybegynder, der drømmer om at starte en ny podcast og dele dine holdninger og synspunkter? Elsker du at spille musik og øver dig ofte derhjemme, hvor en mikrofon og forstærker kunne fuldende dit kit? Eller vil du gerne starte dit eget studie?

Der er mange forskellige behov, når det kommer til, hvilken mikrofon du skal vælge. Det er derfor utrolig vigtigt, at du sætter dig ned, og overvejer, hvad mikrofonen skal bruges til. En mikrofon behøver ikke at være ”dårligere”, bare fordi der står, at den er til nybegyndere. Det betyder blot, at den er designet og udviklet til at være nem at anvende, selv hvis du ikke har meget erfaring på området.

Hvis du er mere garvet musiker, foredragsholder, podcastvært eller noget helt fjerde, har du helt sikker hørt om de såkaldte ”Røde Mikrofoner”.

Disse mikrofoner er i sandhed kendt for sin fantastiske kvalitet, men også for at være lette at bruge. Indenfor dette mærke kan du med sikkerhed finde en mikrofon, der passer perfekt til dit behov, uanset om du vil optage eller forstærke lyd. Dog må man også være opmærksom på, at disse mikrofoner ligger i en højere prisklasse, end dem der er nævnt i denne oversigt, og er man ikke villig til at bruge flere tusinde kroner på ”bare” en mirkofon, skal man måske søge andre steder hen.

Vil du læse mere om Røde mikrofoner, så klik her.

Netop dette er nemlig også en ting, man med fordel kan overveje, inden man køber en mikrofon, nemlig hvor meget man har lyst til at betale for den.

Det er de færreste mennesker, der bare kan købe lige præcis, hvad de ønsker, uden at skulle se på prisen. Derfor kan det være en god ide, at du sætter et maksimum beløb, inden du går i en forretning eller går på nettet for at købe en mikrofon.

På den måde kan de mange forskellige mikrofoner også være lettere at overskue, da du på den måde har en bestemt prisklasse, som du skal lede efter. Du kan altså sortere alle de mikrofoner fra, der overgår dit budget.

Du vil i sandhed opleve, at denne simple ting, er utrolig effektiv, og vil virkelig gøre din søgen efter den perfekte mikrofon meget lettere.

Hvis du stadig har svært ved at vælge, hvilken mikrofon, der passer perfekt til dig og dit behov, kan du med fordel tage et besøg på internettet.

Det er ingen hemmelighed, at der på nettet findes uanede mængder om information omkring næsten alt, og dette kan virkelig give dig en stor fordel.

Du kan finde utroligt meget information om de mikrofoner, som du overvejer at købe, men endnu bedre kan du finde forbrugernes holdninger om de pågældende mikrofoner. På den måde kan du se, hvad dem, der har købt mikrofonerne synes om dem, hvad de er gode til, og hvad de er knap så gode til. Dette kan give et mere nuanceret billede af produktet, end det ville have givet, hvis du blot havde læst forhandlerens beskrivelse af produktet.

Selvom det måske kan virke som en uoverskuelig opgave at finde den helt rette mikrofon, behøver det på ingen måde at være det.

Med disse tips og tricks, kan du gøre processen meget mere overskuelig og meget lettere. Det er også vigtigt at huske på, at rigtig mange af mikrofonerne minder utroligt meget om hinanden og kan stort set de samme ting. Du skal altså ikke undre dig, hvis du sidder med tre forskellige mikrofoner, der næsten kan det samme, men som kommer fra vidt forskellige prisklasser.

Der er også en masse tekniske og teknologiske detaljer, som man kan gå op i, dog kan dette godt tage lidt længere at sætte sig ind i.

Herunder kan du læse mere om, hvordan en mikrofon virker, og hvorfor der kan opstå problemer med din mikrofon. Det kan være godt at kende til nogle af de mindre detaljer omkring din mikrofon, hvis du påtænker at bruge den meget.

Sådan fungerer en mikrofon

Som nævnt, kan det være en god ide at sætte sig en smule ind i, hvordan mikrofonen virker, hvis du har en ide om, at du kommer til at bruge mikrofonen meget.

Det kan være ret vigtigt at vide, hvad de forskellige ting på en mikrofon hedder, og hvordan de virker, især når man skal til at koble det hele sammen og begynde at bruge mikrofonen.

Hvis man ikke ved, hvordan mikrofonen grundlæggende fungerer, kan det også være svært at bruge den, men det kan især være svært at løse et eventuelt problem, hvis der mod forventning skulle opstå et med din mikrofon.

Derfor er det altså en god ide at finde lidt information på området, og det kan du faktisk finde her.

En såkaldt kondensatormikrofon er en meget almindelig mikrofon. Denne mikrofon er baseret på en elektrisk kondensator, som kan variere sin kapacitans alt efter de lyde, den opfanger, og lydsvingningernes amplitude.

Denne type mikrofon er designet og udviklet til at være enormt god til at optage lyd med og er altså det, nogle mennesker vil kalde for en studiemikrofon. Den er meget følsom og er ekstrem detaljeret, når den opfanger et lydbillede.

Det gør, at man kan få nogle utroligt smukke lydoptagelser, uanset om det er til en podcast, eller om det er et stykke musik.

En anden mikrofon, som også er enormt meget anvendt, er en såkaldt dynamisk mikrofon. De dynamiske mikrofoner er opbygget efter induktionsprincippet, som du måske kender fra din kogeplade.

I dette tilfælde er det en elektrisk leder, der bevæges ind i et magnetfelt, på grund af at den opfanger en lydkilde. Dette medfører, at der frembringes en strøm i den elektriske leder, som et produkt af, at magnetfeltet omkring den bevæger sig.

Alt dette virker måske ret teknisk, og en lille smule forvirrende. Dog kan det faktisk være utrolig vigtigt at kende til disse ting for at få mest muligt ud af sin mikrofon.

Jo mere man ved om den, og hvordan den fungerer, jo bedre klædt på er man også, hvis der en dag skulle opstå et problem med mikrofonen, eller hvis du en dag ønsker at købe en mikrofon af endnu højere kvalitet. På den måde, kan du vide noget om, hvordan mikrofonen virker, og altså vælge den helt rette.

At købe en mikrofon er som enhver anden hobby. Det kræver lidt tid at sætte sig ind i emnet og alle dets detaljer, men det bliver til gengæld også meget sjovere at ”lege med”, jo mere du ved om det.

Hvorfor virker min mikrofon ikke?

Der findes næsten ikke noget mere irriterende, end når der opstår et problem med et produkt. Her ville man ønske, at man var ekspert på området og vidste præcist, hvordan man skulle løse problemet.

Desværre kan der nogle gange opstå problemer, som man ikke selv kan løse, eller hvor man bare ikke kan finde ud af, hvad det egentlige problem består af.

Man skal forestille sig, at mikrofonen indeni er en lille jungle af elektriske processer og små ledninger og dele, der alle skal virke helt optimalt, for at hele mikrofonen kan virke.

Hvis bare én af disse små dele ikke længere præsterer optimalt, og som den skal, kan det påvirke alle de andre dele af mikrofonen, og der kan på den måde opstå et problem med mikrofonen.

Med mindre at du er elektriker eller ved en hel masse om elektrisk ”udstyr”, kan det være svært at finde problemet, og ikke mindst at løse det.

Derfor kan det være en god ide at søge professionel hjælp for at sikre dig, at problemet bliver taget hånd om på bedst mulig vis.

Det ville være enormt ærgerligt, hvis du selv gik i gang med at skille mikrofonen ad for at opdage, at du ikke aner, hvordan du skal fikse den, eller hvordan du samler den igen.

Du kan altid kontakte forhandleren, som du har købt produktet af, uanset om det er i en butik eller på nettet, du har købt mikrofonen. Hvis forhandleren selv ikke kan løse problemet, kender vedkomne med stor sandsynlighed en ekspert på området, som let kan hjælpe dig med at løse problemet.

Der kan naturligvis også være forskel på, hvordan en mikrofon fra et mærke ser ud indeni, sammenlignet med en mikrofon fra et andet mærke. Det kan derfor altid anbefales at kontakte forhandleren eller en ekspert, hvis der opstår et problem, så du kan modtage professionel hjælp og vejledning.

Med tiden, når du bliver mere og mere garvet indenfor denne verden, og lærer mere og mere om din mikrofon, og hvordan den fungerer, kan du måske selv begynde at reparere den.

Måske kan din forhandler give dig nogle tips og tricks, og ting du skal være opmærksom på, når du skiller mikrofonen ad.

Uanset, hvilken mikrofon du vælger, og hvor erfaren du er på området, kan der opstå problemer med produktet.

Der er fordele og ulemper ved alle mikrofoner, de dyre såvel som de billige, og det vigtigste er altså, at du sætter dig godt ind i emnet, før du køber en mikrofon.

Det er vigtigt, at du føler, at mikrofonen er den helt rette til dig og dit behov, og at du kan se dig selv få hundredevis af timers glæde ud af den.