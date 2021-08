Konklusionen er, at efter at have gennemgået Thomann E-Guitar Case ABS, er produktet af god kvalitet og et must-have for enhver spiller.

Hovedpunkter:

• Denne sag har et indvendigt låg, der hjælper med at holde din guitar finish sikker under rejsen.

• Produktets håndtag gør det lettere at bære sagen rundt.

• De to låseklemmer sikrer, at kassen ikke åbner under transport.