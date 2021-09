Dette gør studie mikrofonen langt mere alsidig end den almindelige mikrofon, som ikke har denne ekstra forstærkningsevne eller evne til at opfange ikke-menneskelige lyde som dyrekald eller høje fløjter. Resultatet er, at du kan bruge en studie mikrofon til feltoptagelse uden at bekymre dig om støjproblemer eller tvivlsomt opfange baggrundslyde. Af denne grund bruger den professionelle lydkarl Steven Rinella dem til sit show “Field Producers”. Folkene på iZotope har lavet en studie mikrofon kaldet RX4 for at producere de lyde, han har brug for til fortælling.

En studie mikrofons evne til at opfange lyd ved højere frekvenser har mange fordele. For det første kan en studiemikrofon opfange lyde, som en normal mikrofon ikke kan opfange. For eksempel har den menneskelige stemme frekvenser over menneskelige hørefrekvenser, og mange fugle foretager forskellige opkald på forskellige frekvenser. Derfor er vores ører i stand til at opfange lyden af fuglenes kvidren uden problemer, mens vi ikke kan finde ud af, hvad de egentlige ord er. Studiemikrofonen kan forstærke bestemte frekvenser, som menneskelige ører ikke kan opfange, hvilket betyder, at du kan høre fuglenes stemmer tydeligere.

Dette er også grunden til, at mange naturprogrammer som Animal Planet eller Discovery Channel bruger studie mikrofoner til at scanne lyde. Studie mikrofonen er i stand til at opfange de højfrekvente lyde, som selv vores bedste menneskelige hørelse ikke kan opfange, som lavfrekvente lyde fra spætter og deres bytte.