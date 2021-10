En PA -mixer er en enhed, der typisk tilsluttes en lydforstærker og giver en bruger mulighed for at styre både lydstyrken og lydkvaliteten af ​​lydsignaler, der sendes fra lydindgangskilder.



En PA -mixer indeholder typisk en indgangsvælger til valg af hvilket kildesignal der skal dirigeres til udgangen, et antal knapper til styring af volumen og lydkvalitet for de forskellige indgangssignaler, en master volumenknap og en afbryder.

PA -mixere kan også give effekter som udligning, efterklang, begrænsning, undertrykkelse af krydstale og eliminering af feedback. De er også designet til at fungere i miljøer med højere spænding med 115VAC 60Hz strømsystemer med reduceret støj på udgangene, når de opererer ved høje volumener.

De fleste mixere er monteret i rack i Eurorack-format eller er bærbare “kit” -enheder, der sælges internationalt for at blive brugt med en ekstern strømforsyning via det medfølgende 12V kabel.

Denne side har for eksempel flere forskellige mixere, en i Eurorack -format til salg for $ 47.

En mixer kan omfatte to eller flere inputkanaler for at tilvejebringe flere inputkilder. For eksempel kan en lydtekniker optage lyd fra to mikrofoner for at give et bedre stereobillede. En rummelig mixer kan bruges til at sprede lyden fra en enkelt kildehøjttaler til at fylde hele rummet, når afspilning er konfigureret i stereotilstand.