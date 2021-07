Et af de vigtigste steder, at starte når man rengøre sin guitar er gribebrættet. Gribebrættet er udsat for fedtet fingre hver eneste gang du spiller på den. Fedtet kan sætte sig i de små riller, og påvirke vibrationerne af guitarstrengene.

Når du begynder din rengøring af guitaren er det ofte en god idé at fjerne guitarstrengene, så du får mere frit rum og bevægelighed til kluden. På kluden skal der være varmt vand og knofedt. Man skal ikke tage fejl af denne proces. Den er tidskrævende og man skal være grundig. Der er mange små krog, som kan være svære at komme ind til og få renset ordentligt. Hvis du oplever, at det er svært, at komme grundigt ned i alle krogene, er det her, at du med fordel kan tage vatpindende i brug.