Step 3 : Overvej tiden

For mange kommer det som et chok, hvor stor forskel, der er mellem at spille på en normal guitar og en banjo. Det kræver både energi, koncentration og dedikation for at blive god til at spille på en banjo. Man skal altså som guitarist have lysten og tiden til at lære guitaren at kende. Derfor kan det være nogle gode overvejelser at foretage sige inden købet finder sted.