Det er vigtigt at rense dine basstrenge, da de bliver meget beskidte, mens du spiller på dem. Den bedste måde at rengøre dine basstrenge på er at bruge en fnugrulle. Der er to grundlæggende måder at holde din bas ren og frisk. Dette gøres ved at opbevare din bas på et stativ, da de let kan vælte.

Det værste, du kan gøre ved dine basstrenge, er at tage dem af og vaske dem i vasken, fordi det får strengene til at gå dårligt og ødelægge alt dit arbejde. Det bedste du kan gøre for dine strenge, er at bruge en luftfugter for at forhindre dem i at blive for tørre. Derfor er det vigtigste for dig at basstrenge opbevarer dem på et tørt sted, men lad dem ikke ligge i solen, da de ikke må tørre ud.