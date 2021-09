Dette skyldes, at ørepropper fremstilles efter støbning af speciel slags blød plast, der ved kontakt med vand eller omgivende væsker udvider sig til at passe ind i øregangene og derved reducerer støjniveauet i miljøet.

Det er værd at bemærke her, at for at få mest muligt ud af dine ørepropper skal du sørge for at bære dem korrekt. Brug f.eks. Ikke ørepropper så stramt, at de forårsager smerter i ørerne. Bær heller ikke ørepropper inde i dine ører, selvom de er lavet af plastik. Det betyder, at du skal opbevare dem i en forseglet beholder, f.eks. En pose eller æske (foretrukket), med kun producentens anbefalede plejemærker med. Endelig skal du sørge for at gemme dem væk fra alt omkring det, f.eks. Tekstiler eller kæledyr, fordi dette kan påvirke materialets evne til at ekspandere og dermed forhindre støjreduktion.

Hvis du ønsker at reducere flere decibel end ørepropper tillader, så kan du alternativt læse mere om høreværn her: