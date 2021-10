En DJ -controller er et udstyr, der bruges af DJ’er til at manipulere lydfiler. I de tidlige dage ville DJ’er bruge pladespillere og blandetavler til at blande og ridse lydoptagelser. Indførelsen af ​​cd’er i midten af ​​1980’erne gjorde imidlertid at bruge en mixer tæt på umulig for mange DJ’er. Da der ikke var nogen anden mulighed, begyndte DJ’er at integrere cd -afspillere i deres mixere. Dette gjorde det meget lettere at styre musik inde i mixeren, men erstattede ikke behovet for pladespillere eller erstattede dem helt med cd -afspillere. DJs kan stadig lide at bruge pladespillere i deres sæt.

Der er debat om oprindelsen af ​​udtrykket “DJ” i de tidlige dage med brug af pladespillere. DJing i sin nuværende form eksisterede ikke rigtig før i begyndelsen af ​​1980’erne, da folk som Jean-Paul Maratone begyndte at kombinere plader med firesporede båndoptagere og cd-afspillere. Dette gav DJ’er mulighed for at udføre live -mix for live publikum.

Omkring dette tidspunkt begyndte DJ’er at tilpasse deres mixere ved at tilføje ekstra funktioner såsom cd -afspillere, lidt lys, der gav visuel feedback om sporskift og low fidelity -højttalere, der kunne placeres direkte oven på pladespillere. Med dette udstyr kunne DJ’er stable flere cd -afspillere oven på hinanden og afspille dem alle på én gang. Da brugen af ​​crossfaders blev almindelig, begyndte DJ’er at blande deres musik i farten ved at manipulere disse fadere til at blande mellem numre.

Der er flere undertyper af DJ -controllere tilgængelige på markedet i dag. Nogle er designet specielt til ridser, andre er lavet til blanding, andre er lavet til begge opgaver samtidigt. Der er endda DJ -controllere, der har jogghjul, der giver dig mulighed for at ridse dine lydfiler i hånden. Den mest grundlæggende form for en DJ -controller er simpelthen to pladespillere med en mixer imellem dem med plads til at placere cd -afspillere ovenpå.