Når du kigger på nye spisebordsstole, så er der en del ting, som du skal være opmærksom på. Du skal bl.a. tænke over sædehøjden, men også stilen. Komforten er forskellig fra stol til stol, og du skal derfor finde ud af, hvilken slags komfort du er mest til. Men hvordan vælger du de rigtige spisebordsstole? Det kan du læse mere om her.

Hvor stor er din spisestue?

Din spisestues størrelse er med til at bestemme, hvor bredde dine spisebordsstole må være. Hvis du har en mindre spisestue, er det en god ide at tage spisebordsstole, som ikke er så bredde. Derved tager de ikke alt pladsen i rummet, og du har mere plads. Hvis du føler, at pladsen i din spisestue er meget trang, så kan du vælge at få en spisebordsbænk til en af siderne. Ved at du vælger en spisebordsbænk, så kan der sidde flere gæster på den side af bordet.



Hvis du derimod har en stor spisestue, så kan du vælge spisebordsstole, som fylder mere. Du kan vælge at få bredere spisebordsstole med armlæn.

Børnevenlige spisebordsstole

Har du børn? Hvis svaret er ’ja’, så kan det være en god ide, at du har dette med i overvejelserne, når du vælger spisebordsstole. Det kan være, at du vil have nogle spisebordsstole, som du hurtigt kan rengøre, hvis dine børn kommer til at spilde på dem. Hvis du gerne vil kigge på børnevenlige spisebordsstole, så kan du med fordel kigge efter spisebordsstole i træ eller læder. En anden mulighed er, at du kan købe hynder til de spisebordsstole, som du gerne vil have. Herved kan børnene spilde på hynderne, men dem kan du hurtigt vaske, hvis de bliver beskidte.

Uanset hvilken stil du søger, kan du gå på opdagelse og se et stort udvalg af spisebordsstole her.