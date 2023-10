Dette indhold er sponsoreret.

De fleste af os har det med at lytte til det samme musik igen og igen nærmest år efter år. Studier viser, at følelser af nostalgi ved at høre velkendt musik, bringer os tilbage til de øjeblikke, hvor vi for eksempel hørte en bestemt sang for første gang – eller måske en ferie, hvor vi hørte et bestemt album igen og igen.

Der er dog rigtige mange gode gevinster, når vi bliver ved med at udforske nye musikgenre og holde os opdateret på de nyeste kunstnere. Følg guiden her, hvor vi giver gode råd til, hvordan du bliver bedre til at opdage ny musik.

Underhold dig selv online og se, hvad du støder på

Smartphonen og internettet er designet til at holde os underholdt. Udnyt det og se, hvad du finder frem til:

1. Sociale medier: Følg musikere, bands, pladeselvskaber, musikanmeldere og andre musikrelaterede profiler på sociale medier som f.eks. Instagram, Twitter og Facebook. Mange kunstnere deler ofte deres nyeste musik og opdateringer her. Du kan også følge musikelskere og musikbloggere, der deler deres anbefalinger og opdagelser.

2. Spil online: Ved at spille online spil som roulette, poker, Counter Strike eller FIFA kan du opdage ny musik gennem deres temasange. Ofte har firmaerne bag undersøgt nye musikalske strømninger og kunstnere, som du med fordel kan tjekke ud, hvis du hører noget, du kan lide inde på en af spilplatformene.

4. Musikstreaming-playlister: Udforsk forskellige musikstreaming-playlister, der er kurateret af brugere eller eksperter. Disse playlister kan være baseret på forskellige genrer, stemninger eller temaer og kan hjælpe dig med at opdage ny musik, som du måske ikke ville have fundet ellers. Tilmeld dig en streamingtjeneste som f.eks. Spotify, Apple Music eller Tidal. Disse tjenester har ofte anbefalinger og personlige playlister baseret på din musiksmag. Du kan også udforske forskellige genrer, trends og instrumenter – og opdage nye kunstnere gennem deres kuraterede playlister.

Tag på festival

Vi mennesker sidder hurtigt fast i vores faste rutiner og gamle vaner, og her er musiksmag bestemt ikke en undtagelse. Forskning viser faktisk, at vi stopper med at udforske ny musik, når vi bliver ældre, men i stedet bliver vi ved med at høre musik fra vores ungdom hele livet igennem.

Derfor kan nye musikoplevelser til koncerter være en god ide. Live-musik bringer mennesker sammen og styrker de fællesskaber, som musikken skaber. Overrask dig selv med koncertoplevelser – måske endda med kunstnere, du ikke kendte i forvejen.

Hold øje med musikfestivaler og koncerter i dit område. Dette er en fantastisk måde at opdage nye kunstnere og bands på. Gå til koncerter og oplev live-musik, hvor du kan opdage talentfulde musikere og få en autentisk musikoplevelse. Husk, at smag i musik er subjektiv, så vær åben for at udforske forskellige genrer og kunstnere.

Prøv at lytte til forskellige musikalske stilarter og vær nysgerrig for at opdage ny musik, der passer til din smag.

Læs og hør om musikken

Følg musikblogs og musikmagasiner online, der fokuserer på at opdage og anbefale ny musik. Disse platforme har ofte anmeldelser, interviews og anbefalinger af nye kunstnere og bands, som kan give dig inspiration til at prøve noget nyt.

Sørg også for at få anbefalinger fra venner og familie, som du deler musiksmag med. Så kan I endda tale om musikken sammen og dele den interesse, som kan give fælles koncert- og festoplevelser. Husk selv at melde ud, hvis du har fundet noget fedt og nyt. Det kan starte en vane i vennegruppen, hvor I deler ud af jeres personlige favoritter og anmeldelser af nye musikere.

Lyt efter

Kender du det, når du går rundt i en tøjbutik eller er på café, og der bare spiller en virkelig god sang, som du muligvis aldrig finder frem til igen, hvis ikke du finder titlen på den lige nu og her? Frygt ej! Du kan downloade app’en SoundHound, som identificerer sange og kunstnere, hvis du holder en knap inde og tager din telefon tæt på højtaleren.

Det er den perfekte løsning til at finde nye kunsterne og bands, hvis du for eksempel ser en TV-serie, hvor der bliver spillet et fedt track, som du bare må høre bagefter.