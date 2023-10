I en tid, hvor vi bliver bombarderet med information og indhold, kan det være en skøn afveksling at lade sig opsluge af en god podcast.

Her er et overblik over tre podcasts, der for tiden er at finde på toplisten ved Podimo.

1. Mads & A-Holdet

Hvis du er på udkig efter spændende og aktuelle dilemmaer, som bliver vendt og drejet, så er ”Mads & A-Holdet” podcasten for dig.

Hver fredag kan du glæde dig til en ny episode, hvor vært Mads Steffensen sammen med sit A-hold tager fat på dilemmaer, der er sendt ind af lytterne. Og der bliver ikke sparet på analysen – ingen forlader studiet, før alle aspekter er blevet belyst.

Hver mandag kan du desuden også lytte til ”Mads og A-holdet følger op”, hvor Mads og en panelist dykker dybere ned i nogle af de dilemmaer, der har sat deres spor.

Mads Steffensen er er kendt for at have løst danskernes dilemmaer siden 2003. Med sin baggrund som journalist har han formået at tryllebinde danskerne gennem radio- og tv-udsendelser i flere årtier.

2. Fries Before Guys

Hvis du gerne vil lytte til en podcast, der både er ærlig, sjov og dybdegående, så er ”Fries Before Guys” uden tvivl noget for dig. Drevet af den dynamiske duo, Nanna Hovgaard og Josephine Kuhn, tager denne podcast dig med på en rejse gennem alt det, der rører sig i livet som kvinde i de sene tyvere og tidlige tredivere.

Lige fra venskab og arbejde til moderskab og parforhold, dykker Nanna og Josephine ned i de emner, der fylder i hverdagen. De gør det med en ærlighed og humor, der gør, at man som lytter føler sig som en del af samtalen. Her er intet filter, og de to værter er ikke bange for at dele ud af deres egne erfaringer og tanker, hvilket gør lytteroplevelsen både intim og autentisk.

Siden 2016 har disse to formidable kvinder diskuteret, grinet og reflekteret over de store og små ting i livet. I hver episode føler man sig som en flue på væggen i en dybt personlig samtale mellem to veninder.

Nanna Hovgaard og Josephine Kuhn har også skrevet flere bøger. Hvis du synes om ”Fries Before Guys”, vil deres lydbøger helt sikkert også være noget for dig.

3. Banderelateret

”Banderelateret” er en oplagt podcast for dig, der er fascineret af den kriminelle underverdens intriger og hemmeligheder. Dette er en podcast, der dykker dybt ned i den skjulte og ofte misforståede verden af bander og organiseret kriminalitet i Danmark.

Drevet af de talentfulde journalister Kristoffer Eriksen og Carsten Norton, kendt fra den anerkendte podcast ”Bandeland”, giver ”Banderelateret” et indgående kig ind i de aktuelle hændelser i bandemiljøet. Gennem deres samtaler udfolder de komplekse og chokerende historier, der præger denne lukkede verden.

Det særlige ved denne podcast er dens evne til at bringe eksperter og insiderkilder ind i studiet. Kristoffer Eriksen fungerer som den nysgerrige vært, mens Carsten Norton bidrager med sin ekspertise og dybdegående viden om bandemiljøet. Sammen taler de med personer, der har været eller stadig er en del af de organiserede kriminelle netværk. Dette giver lytteren en sjælden mulighed for at høre førstehåndsberetninger og unikke perspektiver fra dem, der virkelig kender til livet i banderne.