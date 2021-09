Der er ikke noget facitliste på hvorledes du bliver den allerbedste musiker, men der findes heldigvis nogle gode råd, som du kan følge.



Øvelse gør mester



Det kræver meget øvelse at blive en dygtig musiker – uanset om du gør det på amatørniveau eller drømmer om at blive udøvende musiker.



Det kan altid anbefales at øve med andre, da man både kan lære af hinanden og ikke mindst motivere hinanden. Derudover findes der også en masse kurser samt privat undervisning, hvis du ønsker at udvide dine musikalske kompetencer eller eventuelt lære et helt nyt instrument at kende.



Hvis du ønsker at gå skridtet videre, så kan du søge ind på musikkonservatoriet og på denne måde få en videregående uddannelse indenfor musik.

Få en god nattesøvn

Hvis du er én af dem, som tager rundt og performer professionelt med din musik, så ved du formentlig også hvor hårdt det kan være at turnere rundt på landevejene. Ofte er man booket til de sene aftentimer – eller endda nattetimer. Noget, som kan være hårdt for ens døgnrytme. Derfor er det også vigtigt, at man får en god nattesøvn, så man kan møde veludhvilet op i øvelokalet næste dag – og videreudvikle ens musikalske evner.



Gode råd til at gå den professionelle vej

Har du en drøm, om at tjene penge på din musik? Så læs med herunder.

Køb klogt ind af udstyr – det er naturligvis vigtigt med nogle kvalitetshøje instrumenter, men det er også vigtigt ikke at brænde alle pengene af til start. Uanset hvilken selvstændigt arbejde, som man begiver sig ud i – så er det vigtigt at have et godt øje for økonomien og holde et detaljeret budget.





Søg rådgivning. Det kan være svært at vide alt om det hele. Dette kan fx være om musikrettigheder, kontrakter eller at trække musikinstrumenterne fra i skat. Her kan det være en god idé at søge noget rådgivning fra en, som har god indsigt i området

Det skal naturligvis være sjovt at spille musik, men man skal også have alle de rigtige rammer omkring sig før det lykkes. Sørg for at få dækket alle de basale behov såsom den førnævnte gode søvn.