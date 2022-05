Står du og mangler eller drømmer om nyt musikgrej? Når du skal til at vælge dit musikgrej, finder du hurtigt ud af, at der er forskellige muligheder og forskellige udgaver af musikinstrumenterne, som hver især kan noget. Foretag derfor en research af det i stedet for bare at vælge det første du ser. Har du nogle musikalske venner eller kender du en musikbutik, så forhør dig hos dem om hvad der er bedst.

Vælg den rigtige guitar samt de rigtige strenge

Når man taler om guitarer, så findes der nogle forskellige typer. Den spanske/klassiske guitar har en mindre krop end westernguitaren. Den klassiske guitar udskiller sig ved, at den har nylonstrenge frem for stålstrenge. Ved nylonstrenge får man ikke så ondt i fingrene i starten, da strengene er blødere end stålstrenge. Westernguitaren er en akustisk guitar dvs. uden strøm, og man får her en god allround guitar. Den har stålstrenge i stedet for nylonstrenge. Westernguitaren har en meget større lyd samt større dybde – og dette skyldes blandt andet at der bruges stålstrenge i stedet for nylonstrenge. En el-guitar er en elektrisk guitar, og her er det nødvendigt med en guitarforstærker. En elguitar er mest til guitaristen, som spiller i band. Denne type guitar bruges mest i pop/rock, blues samt heavy-genren.

Akustisk eller digitalt klaver?

Der findes akustiske og digitale klaverer. Ved det akustiske klaver slår tangenterne strenge i klaveret ligesom på en guitar. Det er derfor vigtigt at et akustisk klaver bliver vedligeholdt samt stemt. Det digitale klaver har ingen strenge og kræver stort set ingen vedligeholdelse. Man skelner derudover også mellem digitalklaverer samt keyboards, og der findes flere forskellige typer klavertyper; flyglet, det opretstående klaver, sceneklaveret eller det transportable klaver. Hvilket du ønsker, skal du researche om – et klaver bør aldrig være et impulskøb, men derimod et overvejelseskøb, da et klaver ikke er billigt.

Få hjælp til at udleve din drøm

