Apropos rejsende trommeslagere, så finder der også trommetaske i forskellige former og størrelser, så det er vigtigt at læse anmeldelser og omhyggeligt måle, før du foretager et køb. Alternativt for at holde din sundhed god når du spiller på trommer kan du overveje at købe nogle handsker. Det knytter jeg lige en kommentar til længere nede ellers kan du finde andet trommetilbehør lige her.

Du undrer dig måske over, hvor højt dit trommesæde skal være. Den optimale højde bør være høj nok til, at du kan spille dine trommer komfortabelt, mens den stadig er lav nok til at opretholde en korrekt kropsholdning. Hvis du spiller på trommer i siddende stilling, skal dine knæ være i en vinkel på 90 grader. Sædet skal understøtte størstedelen af din vægt, men ikke alt det.

Selve processen med at spille på trommer kan være ret fysisk krævende. Enhver trommeslager, der har spillet før, ved, at trommeslag ikke kun handler om at slå trommerne virkelig hårdt eller lave musik – der er meget mere til det end det. Det kræver fysisk udholdenhed og smidighed, hastighed, udholdenhed, koordination og meget mere. Langvarigt trommespil kan føre til skader på skulder, arm, håndled, hånd og fingre. Risikoen for skader kan reduceres kraftigt ved at bruge tromlehandsker eller sidde på en ’throne’. Disse er specialdesignede handsker, der er beregnet til trommeslagere af enhver stil eller niveau. De er ergonomisk designet til at beskytte hænderne mod trommer. Tommelfingeren er mindre tilbøjelig til at komme til skade, fordi den er uset og blokeret af andre fingre eller cifre, der kan komme i vejen. Tromlehandsker hjælper også med at beskytte dig mod at udvikle muskler, der ikke bruges meget i hverdagen og kan forårsage skader og belastninger, hvis du bruger dem for meget.