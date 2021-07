Afhængig af om du kan lide det klassiske design eller det moderne design anbefaler vi Fender Midnight Blues Harmonica in C eller Hohner Special 20 C. Disse er begge 2 overkommelige prismæssigt og kan spille en flot toneart. Begyndere elsker disse fordi de spiller i C og fordi de rent prismæssigt er overkommelige og spiller rigtig godt på trods af den billige pris.. Så hvis du er nybegynder, så synes vi helt sikkert du skal kigge på dem. Hvis du allerede nu at mundharmonikaen bliver et instrument du kommer til at puste i længe, så synes vi du skal overveje et sæt med 3, 5 eller 7 mundharmonikaer. På den måde vokse du ikke hurtigt ud af at have en mundharmonika der kun tuner til C, men derimod har du mulighed for at spille flere forskellige tonearter.