For nylig har vi fået mange spørgsmål om, hvilke studiehovedtelefoner folk skal købe. Nogle af disse spørgsmål er, “Hvilke hovedtelefoner skal jeg købe?”, “Hvad er de bedste studiehovedtelefoner til rappere?” og “Kan du anbefale mig nogle studiehovedtelefoner?”. I dette indlæg vil jeg tale om, hvad man skal kigge efter i et par gode studiehovedtelefoner.

Du undrer dig måske over, hvorfor nogen vil købe forskellige … men der er meget mere ved det end bare at vælge et par, der ser cool ud eller lyder godt fra din yndlingsrapper. Når du optager din musik (taler ud fra erfaring), er det lydkvaliteten, der skaber eller ødelægger den. Der er ikke noget værre end at optage din bedste vokal over de beats, du vil indspille, kun for at få at vide på grund af den forfærdelige kvalitet af dine hovedtelefoner, at du skal lave det om igen.