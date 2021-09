Eurolites LED TSL-150 Scan COB-anmeldelse giver dig et indvendigt kig på dette produkt. Virksomheden hævder, at LED TSL-150 forsyner 150.000 lumen med et 1800 watt strømforbrug. Det har også en dæmpningsfunktion, der spænder fra 25% til 100%.

TSL-150 er en af ​​de klareste lamper i sin klasse og tilbyder også lavere strømforbrug for øget lampelevetid. Eurolite var venlig nok til at sende os en testenhed til gennemgang, så fortsæt med at læse, hvis du vil finde ud af, om den lever op til disse høje forventninger!

For at starte bruger denne lampe et XML U4/U2 bin COB LED -modul, der er klassificeret til 50K timer. COB LED -modulet betyder, at denne enhed er meget effektiv. Det har evnen til at nå 150.000 lumen output på grund af dette. Ved 3500K ville den have en effekt på ca. 57 lm/W (4000K er 69, 2200K er 61, og 2700K er 54).

Sammen med det højeffektive COB LED-modul har Eurolite også besluttet at bruge en 12V ballast sammen med en 14V forsyningsspænding. En 12V forsyning giver mulighed for op til 90% effektivitet, som du vil se er ganske vigtig for at holde kølelegemer små og lette.

Denne lampe er faktisk ret let og vejer kun 1590 g.