Udover ovenstående er en klarinet også kendt for sin alsidighed, da den kan bruges til enhver musikstil helt fra klassisk til moderne musik og fra big band swing til blues og jazz.

Så hvis du er interesseret i at opleve musik som helhed, anbefaler jeg, at du køber en klarinet, da den kan hjælpe dig med at beslutte, hvilken retning du vil tage din fremtidige musikkarriere i. Grunden til dette er, at du kommer til at jame med en masse andre musikere, der kan inspirere dig i en masse forskellige retninger.

En klarinet er et meget alsidigt instrument. Det er relativt let at producere en række forskellige lyde, og den række af lyde, en klarinet kan producere, er fantastisk. Klarinetten har et enormt sortiment, så man skal passe på, når man vælger mærket og den model, han/hun ønsker (for eksempel begyndere).

Ofte vil du se en klarinet blive spillet i et orkester sammen med fløjten eller sammen med andre træblæsere til at ledsage melodien eller rytmesektionen, andre gange kan du endda se det spille i et funkband. I dette tilfælde er de mest basklarinet og alt/tenor/basklarinet. For eksempel er de i et jazzensemble kendt som “string bass”.

I klassisk musik vil de oftest spilles som tredjelinieinstrumenter. Jeg kender et stort band, der spiller med mange forskellige klarinetter i stedet for saxofoner. En sjov anekdote er at de engang udskiftede alle instrumenter med klarinetter og lyden blev magisk.