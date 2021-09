Et bevægeligt hoved er ethvert belysningsarmatur, der er monteret øverst eller nederst på en stang, rør eller anden understøtning, som kan bevæges gennem rummet af en elektrisk motor. Denne almindelige form for lysarmatur består af en lysdiode (LED) eller glødelampe understøttet af en linse eller reflektorsamling. Den indeholder derefter roterende forskellige optikker for at lede lyset ind i det ønskede mønster. Bevægelige hoveder bruges i teater- og tv -lysarmaturer samt i arkitektoniske installationer, hvor enten monteringspladsbegrænsninger gør dem upraktiske, eller hvor cirkulære mønstre er påkrævet. Bevægelige hoveder bruges ofte til at producere spotlights med kontrollerbare strålevinkler til at fremhæve bestemte områder på scenen. Bevægelige hoveder findes mest i underholdningsbelysningens verden, hvor de bruges til koncerter, tv -udsendelser, musicals, bryllupper, danse og andre store begivenheder.

De leveres med forskellige typer linser for at lede strålen ind i bestemte mønstre. En parabol reflektor vil producere en parallel stråle, der kan give jævn belysning over lange afstande. En elliptisk linse frembringer en stråle med en elliptisk formet plet med blødere kanter end den parallelle stråle. Et Fresnel -objektiv producerer et tæt fokuseret sted med mange lyse hot spots langs kanten af ​​det centrale fokusområde. Fresnel -objektivet er populært, fordi det er mindre arbejde for lysdesigneren at opnå bestemte effekter end at bruge andre linser.