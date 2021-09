Et af de vigtigste aspekter ved ethvert nyt projekt er at beslutte, om der skal bruges LED eller klassiske blindepærer. Begge har deres egne fordele og ulemper, men i sidste ende er det op til dig, hvad du foretrækker. Vi går ind på, hvad hver enkelt har at tilbyde, så du kan beslutte, om blændere er din bedste løsning til dit hjemmebelysning.

Uanset om der er lys eller ej, tillader blindepærer mennesker med høj grad af følsomhed over for natblindhed (nyctalopia) at sove uden afbrydelse. Lysdioder udsender ikke lys, så de kan heller ikke hjælpe dem, der lider af natblindhed. Det betyder, at valg af blindepærer i stedet for lysdioder kan være en afgørende faktor mellem natblindhed og blindhed forårsaget af manglende evne til at se i mørket.

Blindepærer anses for at være sikrere, både for kæledyr og børn, der kan være i nærheden, især hvis de er nysgerrige efter, hvad der lyser op i rummet om natten. Det er blevet foreslået af utallige mennesker med dyr og små omkring aldrig at bruge LED -produkter overhovedet.