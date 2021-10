AKAI MPK Mini MK3 er en opdatering på en klassisk serie, der har været en favorit blandt dubstep og elektronisk musik DJs i årevis. Det tilbyder en mere moderne konstruktion med en håndfuld nye funktioner, der hjælper den med at skille sig ud fra dyrere controllere designet til bestemte genrer. Denne model er specifikt rettet mod dem, der ønsker at blande og producere med en MPC -controller, men ikke kan eller vil købe en. Hvis du leder efter den bedste mixer/controller hybrid, er AKAI MPK Mini MK3 værd at tage seriøs overvejelse.

Første øjekast

Fra det øjeblik jeg åbnede kassen, var jeg imponeret over, hvor solidt opbygget controlleren føltes. Det faktum, at knapperne er pakket ind i neopren, gør det også godt at holde. Det passer behageligt i min hånd, med betjeningselementer arrangeret på en måde, der er meget kendt for min MPC -serie af controllere. Det har en mellemrumstast, der kan bruges til at skifte mellem scener eller fyldemønstre, og der er også en dedikeret start/afspilningsknap på venstre side af controlleren. Den store LCD -skærm øverst er klar og hjælpsom under redigeringer, og sammen med delte spor bruger du tre ekstra sektioner til at organisere dine mixersektioner. Lysdioderne på forsiden af ​​MPC-knappen er en god funktion, der hjælper dig med ikke at aktivere en anden funktion ved et uheld, og der er også en mini-USB-port på siden til opladning.

Konklusion

Dette er en controller bygget til professionel blanding, og mens nogle måske vil have mere af en traditionel blandingsoplevelse, føles denne model meget venlig over for nogen, der ikke har masser af erfaring med controllere eller MIDI. Det giver også en mere intuitiv følelse end andre controllere i sin prisklasse. Og mens jeg endnu ikke har haft problemer med ventetid, bemærkede jeg, at der var en vis forsinkelse ved skift af scener eller redigering – ikke nok til at være skadeligt for afspilning, men ikke desto mindre mærkbart.