Når du køber en bænk til dit klaver, er der tre vigtige faktorer, du skal overveje. Først vil du finde en, der ikke kun matcher klaverets farve, men også er i god stand. For det andet, overvej hvor længe du planlægger at bruge det- hvis det er til dine børn eller lejlighedsvis, så er noget med et lavere prispunkt perfekt. Endelig skal du afgøre, om du vil have en med opbevaringsrum- selvom det ikke er vigtigt, kan de bruges som armlæn.

Selvom det ikke er vigtigt, fandt jeg ud af, at en bænk med opbevaringsrum er god til opbevaring af din musik.

Pianister påpeger ofte den manglende opbevaring i klaveret. Med så få steder at placere din musik kan det være svært at finde et sted at gemme det. Ved at skabe ekstra opbevaringspladser og et attraktivt og funktionelt design kan du altid finde et sted til din musik og være klar til at spille den uden at lede efter noget at sætte den i!