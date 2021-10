Så hvad er den største forskel? En professionel pladespiller kan spille plader med meget højere hastigheder end en forbrugsmodel. Det er derfor, de er mere velegnede til DJ’er og live -artister, der har brug for at mikse og kradse i realtid.

Den anden forskel er i kroppens vægt. Jo tungere basen er, desto bedre bliver din drejeskive, når du kæmper uden for vibrationer, der kan påvirke afspilningskvaliteten. En super let pladespiller står måske ikke godt nok til sådanne vibrationer godt nok til at være lyd i høj kvalitet.

Udover det er der ikke meget forskelligt mellem dem med hensyn til deres mekanik og design. Nålen på en drejeskive er det, der faktisk spiller pladen, og er sandsynligvis det vigtigste element i hele systemet. Uden det ville du slet ikke kunne afspille dine plader.

Armen bruges til to hovedformål. Det holder pennenålen på plads og hjælper med at forhindre den i at springe over, hvilket er et stort problem med vinylplader.

For mange mennesker er dette en unødvendig del af en pladespiller, hvis de kun planlægger at bruge den til hjemmebrug. Men hvis du overhovedet planlægger at spille plader offentligt, er det en god idé at gå videre og pakke en med din spiller.