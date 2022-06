Skal du til en Rave party? Disse typer af fester kan altid gå lidt vildt for sig, men ikke desto mindre er det sjovt at være afsted til. Hvis du skal holde en temafest, der hylder rave, så skal du i gan med at kigge efter noget inspiration. For hvad skal man have med til en fest, hvor temaet er rave? Læs med i denne artikel, hvor vi vil give dig tre bud på nødvendigt udstyr, du skal have med til en ravefest!

UV-maling

UV-maling er en af de vigtigste ting at medbringe til en ravefest. Det skyldes, at det skaber stemningen og atmosfæren til festen. Uden noget UV maling ville det bare være en almindelig fest. Men med festeligt maling bliver det en æterisk og overjordisk oplevelse. UV-malingens farver og mønstre kan være med til at forvandle ravefesten til noget helt særligt. Og selv om nogle mennesker måske foretrækker at bruge traditionelle glow sticks, er UV-maling helt klart vejen frem, hvis du ønsker at skabe en uforglemmelig rave-oplevelse.

Det rigtige musik og højtalere

En ravefest er den perfekte mulighed for at slå sig løs og nyde noget fantastisk musik. Og hvilken bedre måde at nyde musikken på end med en kraftig højttaler, der kan fylde hele rummet? Sørg for at medbringe dine yndlingsrave-melodier, så du virkelig kan få gang i festen. Og glem ikke at medbringe en ekstra højttaler, hvis den første skulle løbe tør for batteri. Med den rigtige musik og de rigtige højttalere får du med garanti en rave-fest, som alle vil huske.

Farverigt lys

Ingen raveparty er komplet uden farverige lys. Lys er med til at skabe den rette stemning og kan virkelig gøre festen levende. De kan også være med til at guide folk rundt på ravet, så de ikke farer vild. Der findes mange forskellige slags lys, som du kan medbringe til en raveparty, så kig dig omkring og se, hvad der er tilgængeligt. Det kan være specifikke LED lamper, som du skal medbringe eller en UV lampe, så man rent faktisk kan se det kreative UV-maling, du har malet på dig selv. Uanset om du selv skal holde ravefesten eller hvis du kun skal deltage i en, skal du sørge for at medbringe lys til at skabe en god stemning.

Så der har du tre idéer til, hvad du skal medbringe til en ravefest. Med disse tre ting er du sikker på at få en uforglemmelig fest!