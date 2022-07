Med en fremtidsfuldmagt har du selv indflydelse på, hvem der skal varetage dine personlige og økonomiske interesser, hvis du skulle havne i en situation, hvor du ikke længere selv kan gøre det. Der er dog et par ting, du skal være opmærksom på.

Indflydelse på din fremtid

Når du opretter en fremtidsfuldmagt, kan du selv bestemme, hvem der skal varetage dine personlige og/eller økonomiske interesser, hvis du en dag ikke længere selv er i stand til det. Du kan se, hvad en fremtidsfuldmagt skal indeholde under fremtidsfuldmagt skabelon.

Krav

Der er få krav, som skal være opfyldt, for at kunne oprette en fremtidsfuldmagt:

Du skal være fyldt 18 år og være i stand til at handle fornuftsmæssig for at oprette en fremtidsfuldmagt.

Udpeget fremtidsfuldmægtig må ikke være under 18 år, under værgemål eller selv have oprettet en fremtidsfuldmagt, som er sat i kraft, hvis din fremtidsfuldmagt træder i kraft.

Skabelon

Du bestemmer selv indholdet i din fremtidsfuldmagt indenfor de rammer, som loven sætter. Eksempelvis kan du begrænse fuldmagten til kun at omfatte enkelte forhold eller omfatte alle økonomiske og/eller personlige forhold. Dog er det vigtigt at oplyse præcist, hvad der skal være omfattet.

Om der skal være én eller flere fremtidsfuldmægtige, bestemmer du helt selv. Dog er det vigtigt, at du tager stilling til, hvornår og hvordan de pågældende skal træde i funktion. Du kan f.eks. beslutte, at de fremtidsfuldmægtige træffer beslutning i forening, eller at de varetager hver deres område. Du kan også beslutte, at én af de udpegede fremtidsfuldmægtige skal være den primære, hvorefter de øvrige (subsidiære) fremtidsfuldmægtige først vil træde i funktion, hvis den primære fuldmægtige ikke vil eller kan varetage funktionen som fremtidsfuldmægtig.

Få hjælp af Legal Desk

Hos Legal Desk kan du nemt og hurtigt oprette en fremtidsfuldmagt. Det eneste, du skal gøre er at udfylde en formular online, hvor du angiver, hvad som skal gælde, når og hvis fremtidsfuldmagten en dag skal træde i kraft. Så snart du har udfyldt formularen og betalt, sørger Legal Desk for at registrere fremtidsfuldmagten i myndighedernes register for fremtidsfuldmagter.

Det er vigtigt at få underskrevet fremtidsfuldmagten ved en notar, når den er oprettet, da den ellers ikke er gyldig. Fremtidsfuldmagten ligger uvirksom – i dvale, så at sige – i registret, indtil den dag, hvor den ønskes aktiveret. Anmodning om aktivering kan komme fra fuldmagtsgiver selv eller fra vedkommendes pårørende og kræver en lægeerklæring.