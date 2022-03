Dette indhold er sponsoreret

Vi har alle brugt rigtig meget tid derhjemme på grund af coronavirus de seneste par år. Det har fået mange til at reflektere over, hvad de egentlig bruger deres tid på. Hvor mange måske plejede at lave en masse ting uden for hjemmet, så er vi de seneste år blevet nødt til at gøre det derhjemme. Det betyder også, at mange af dem, der spiller musik, har været nødt til at spille derhjemme, fordi de ikke har kunnet mødes ude for at spille. Det er selvfølgelig dejligt, at man endelig kan jamme sammen igen, men mange har også fået øjnene op for at spille hjemme. Her er en guide til, hvordan du kommer godt i gang med at spille musik derhjemme.

Sæt tid af

Det vigtigste, hvis man gerne vil begynde at spille mere musik derhjemme, er at begynde at dedikere tid til at spille musik. Når hverdagen bliver travl, kan man hurtigt glemme at øve, og før man ser sig om, er der gået flere måneder, hvor man ikke har spillet. Derfor er det en god idé at dedikere eksempelvis to timer hver uge til at spille musik. Hvis man kan bruger mere eller mindre tid på det, er det også helt fint. Det vigtigste er, at man får spillet hver uge. En rigtig god idé er at planlægge et bestemt tidspunkt hver uge, som man bruger på at øve. På den måde så sørger man for, at man får det gjort.

Dedikér et rum til musikstudie

Mange begår den fejl, at de tror, at de kan spille musik overalt, og de derfor ikke behøver et studie eller et rum til at spille musik. Men ligesom det er rart at have et kontor, der er reserveret til arbejde, så er det også rigtig rart at have et studie, som er dedikeret til at spille musik. Man kommer nemlig hurtigt til at bruge tid på at lave alt muligt andet, hvis man sidder i sin stue eller spisestue, fordi man bliver distraheret af andre ting, der skal gøres. Derudover kan det også være rigtig rart for ens familie, at man kan trække sig tilbage til et studie, så de ikke hele tiden skal høre på musikken.