Fanø er et idyllisk sted, men er det også musisk? Med sin status som ø ud for Vestjyllands kyst bliver der hurtigt lagt låg på, hvilke genrer har gode kår for at blomstre dér. Når det så er sagt, er fannikker et kulturelt orienteret folkefærd. Øen er ikke blottet for spillesteder. En årlig musikfestival har Fanø også, hvor unge såvel som veletablerede kunstnere optræder. Læs her, hvad Fanø musisk byder på.

Vesterland er øens årlige musikfestival

Øens årlige musikfestival hedder Fanø Vesterland, men lige før den finder du Fanø Sommerliv. Fanø Sommerliv spænder over to uger midt i juli og består af flere enkeltstående koncerter. Og det er så i start-september, at Fanø Vesterland er. I 2022 lægger programmet op til et brag af en festival med alt fra danske rockbands til auteurer bag tidens hotteste radiohits og sangtalent fra det nære udland.

Hold øje med programmet for Fanø Sommerliv

Leder du efter noget lidt mere sobert og med større fokus på nationalt forankrede kunstnere end visse større musikfestivaler, er Fanø Sommerlivs aftenlige koncerter og Fanø Vesterlands to dage spækket med musik værd at erfare. Programmet for Fanø Vesterland er allerede lagt, men billetter får du nok svært ved at finde til årets festival. Hold øje med Sommerliv, hvis du nu vil til noget i år.

Kan du ikke vente til sommer? Besøg et spillested

Nu er det ikke fordi, periodiske arrangementer under åben himmel er det eneste, Fanø har at byde på musisk. Selvfølgelig er der også et spillested i form af Realen ved Nordby. Her er der fællessang, koncerter med danske popgrupper og soloartister, comedy og foredrag. Så du behøver ikke at vente til sommeren, før du tager til Fanø, hvis du vil have lidt kultur. Tjek Realens program på deres side.