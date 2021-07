Når man arbejder på et kontor, kan hverdagen være præget af megen travlhed. Ofte er der nemlig en hel del opgaver, man skal tage sig af den pågældende dag, og tit er det også sådan, at de er meget forskellige i både deres karakter og i deres udførelse.

Derfor kan det til tider være en smule hektisk, og det er især også noget, der gør sig gældende, når der er mange små ting, man hele tiden skal huske på. Det kan være ting, man skal fortælle chefen, noget man skal spørge kollegaen om, eller en kunde man skal ringe tilbage til.

Brug en notesbog

Heldigvis er det muligt for dig at gøre brug af en lille ting, således du får de bedste forudsætninger for ikke at glemme noget i løbet af din travle hverdag på kontoret. Og her er der tale om en notesbog.

Med en sådan er det muligt for dig meget hurtigt at notere de små ting ned, som du ellers skulle gå rundt og huske på. Så snart du får en tanke, kan du skrive den ned, og så kan du tage dig af den, når tiden til det er der. Eller er der noget, du lige skal drøfte med en anden, en aftale, der skal gives videre eller andet, så kan du skrive det ned, så du ved, at du får taget dig af det i løbet af dagen.

