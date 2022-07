Som manager for et band kender du sikkert til vigtigheden af fleksibilitet og omstillingsparathed. Du skal ofte have mange forskellige bolde i luften, og du skal være klar til at håndtere akutte problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med en tour eller en albumproduktion. Det handler nogle gange om at holde tungen lige i munden.

Derfor er det fuldt forståeligt, hvis du nogle gange bliver fristet til at vælge de lette løsninger. Og det er der i og for sig ikke noget galt med. Hvis du på nogle punkter går med de lette løsninger, får du nemlig mere tid og overskud til at håndtere de mere komplicerede problemstillinger. Og de lette løsninger er ikke altid dårlige løsninger. Du kan derfor prioritere dine ressourcer ved nogle gange at springe over, hvor gærdet er lavest.

Få styr på lønudbetalingen

I forbindelse med en tour er der mange mennesker involveret. Der er derfor også mange mennesker, der skal have udbetalt en løn. Foruden bandmedlemmerne er der også roadies, lysmænd, lydmænd med mere. Hvis du skal håndtere dette manuelt, kan det komme til at tage rigtig lang tid. Løn systemer kan heldigvis lette denne byrde. Hvis du dermed implementerer et lønsystem i din håndtering af lønudbetaling, får du mere tid og overskud til andre opgaver.

Uddelegér opgaver til andre

Hvis det er et større band, som du har ansvaret for, kan det være nødvendigt at uddelegere nogle af de administrative opgaver til andre. Det er i den grad bedre, end at du risikerer at overbebyrde dig selv. Tag derfor gerne en snak med bandet om, hvordan de har det på tour. Er der nogle områder, hvor de kunne ønske sig forbedringer? Det er også vigtigt at anerkende, at du trods alt kun er et menneske, der ikke kan løse alle opgaver. Accepter derfor dine svagheder, så du bedre kan fokusere på dine styrker.