Mange musikere lider af tinnitus, når de kommer op i alderen. Enten fordi de har spillet en masse koncerter på store scener, eller fordi lydniveauet i øvelokalet er for højt. Eller også er det et mix af begge faktorer. Hvis du så samtidig går til en masse livekoncerter, vil din hørelse også blive påvirket der. Mange tænker desværre ikke over, hvor vigtigt det er at passe på hørelsen, før det er for sent. Derfor bør du komme problemerne i forkøbet ved at investere i et par gode ørepropper.

Tinnitus kan bedst beskrives som en slags kronisk og konstant hyletone. Når først den er kommet, må du lære at leve med den. For nogle foregår dette ikke helt gnidningsfrit. Tinnitus medfører en øget risiko for stress, angst og søvnproblemer, og kan ligeledes være et problem i sociale sammenhænge. Selvom det lyder som voldsomme og alvorlige problemer, findes der heldigvis en utrolig nem løsning på problemet. Hvis du gættede på ørepropper, har du gættet helt rigtigt.

Sådan finder du det perfekte sæt ørepropper

Måske har du svært ved at høre dig selv i øvelokalet, når du bruger ørepropper. Eller også kan du måske ikke helt mærke livemusikken på samme måde, når du bruger ørepropper. Undskyldningerne er utallige, men de hjælper dig ikke, når tinnitussen først har meldt sin ankomst. Og ovenstående komplikationer kan løses, hvis du blot investerer i et godt sæt ørepropper med ordentlig lydfiltrering. Hvilken type, der passer til netop din øregang, er dog meget individuelt. Men et godt råd er, at lade vær med at gå på kompromis med prisen.

Ørepropper kan bestilles online

Ved at bestille dine ørepropper online får du det største udvalg at vælge imellem. Og jo flere valgmuligheder du har, jo bedre odds har du for at finde det helt perfekte sæt, der føles mest komfortabelt.